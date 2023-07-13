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Где в Киеве посмотреть полуфинал "Уимблдона" со Светолиной

13 июля 2023 12:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Где в Киеве посмотреть полуфинал "Уимблдона" со Светолиной
Элина Свитолина. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 13 июля, в Лондоне пройдет полуфинал " Уимблдона " украинкой Элиной Светолиной и чешкой Маркетой Вондроушовой. Посмотреть увлекательный матч можно в самом центре Киева – на экране торгового центра GULLIVER.

Об этом сообщает издание DTF Magazine .

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Полуфинал "Уимблдона"

Полуфинал Уимблдона, в котором Элина Свитолина будет играть против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой, покажут на экране торгового центра GULLIVER в Киеве.

 

Полуфинал Уимблдона, в котором будет играть Элина Свитолина, покажут на экране GULLIVER в Киеве. Фото: соцсети

Кроме этого, игру украинской теннисистки будет бесплатно транслировать платформа Setanta Sports.

За каждого зрителя матча канал будет донатить 10 гривен в благотворительный фонд Светолиной.

Начало игры сегодня, 13 июля, в 15.30.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Лондоне на центральных кортах "Уимблдона" пройдет полуфинал между украинкой Элиной Светолиной и чешкой Маркетой Вондроушовой. Одесситка дошла до этой стадии во второй раз в карьере.

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