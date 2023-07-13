Где в Киеве посмотреть полуфинал "Уимблдона" со Светолиной
Сегодня, 13 июля, в Лондоне пройдет полуфинал " Уимблдона " украинкой Элиной Светолиной и чешкой Маркетой Вондроушовой. Посмотреть увлекательный матч можно в самом центре Киева – на экране торгового центра GULLIVER.
Об этом сообщает издание DTF Magazine .
Полуфинал "Уимблдона"
Полуфинал Уимблдона, в котором Элина Свитолина будет играть против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой, покажут на экране торгового центра GULLIVER в Киеве.
Кроме этого, игру украинской теннисистки будет бесплатно транслировать платформа Setanta Sports.
За каждого зрителя матча канал будет донатить 10 гривен в благотворительный фонд Светолиной.
Начало игры сегодня, 13 июля, в 15.30.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Лондоне на центральных кортах "Уимблдона" пройдет полуфинал между украинкой Элиной Светолиной и чешкой Маркетой Вондроушовой. Одесситка дошла до этой стадии во второй раз в карьере.