Де в Києві подивитись півфінал "Вімблдону" із Світоліною
Сьогодні, 13 липня, у Лондоні пройде півфінал "Вімблдону" українкою Еліною Світоліною та чешкою Маркетою Вондроушовою. Подивитися захопливий матч можна в самому центрі Києва — на екрані торговельного центру GULLIVER.
Про це повідомляє видання DTF Magazine.
Півфінал "Вімблдону"
Півфінал Вімблдону, у якому Еліна Світоліна гратиме проти чеської тенісистки Маркети Вондроушової, покажуть на екрані торговельного центру GULLIVER в Києві.
Крім цього, гру української тенісистки безкоштовно транслюватиме платформа Setanta Sports.
За кожного глядача матчу канал донатитиме 10 гривень у благодійний фонд Світоліної.
Початок гри сьогодні, 13 липня, о 15:30.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні в Лондоні на центральних кортах "Вімблдону" пройде півфінал між українкою Еліною Світоліною та чешкою Маркетою Вондроушовою. Одеситка дійшла до цієї стадії вдруге у кар'єрі.