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Де в Києві подивитись півфінал "Вімблдону" із Світоліною

13 липня 2023 12:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Де в Києві подивитись півфінал "Вімблдону" із Світоліною
Еліна Світоліна. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 13 липня, у Лондоні пройде півфінал "Вімблдону" українкою Еліною Світоліною та чешкою Маркетою Вондроушовою. Подивитися захопливий матч можна в самому центрі Києва — на екрані торговельного центру GULLIVER.

Про це повідомляє видання DTF Magazine.

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Півфінал "Вімблдону"

Півфінал Вімблдону, у якому Еліна Світоліна гратиме проти чеської тенісистки Маркети Вондроушової, покажуть на екрані торговельного центру GULLIVER в Києві.

 

Півфінал Вімблдону, у якому гратиме Еліна Світоліна, покажуть на екрані  GULLIVER в Києві. Фото: соцмережі

Крім цього, гру української тенісистки безкоштовно транслюватиме платформа Setanta Sports.

За кожного глядача матчу канал донатитиме 10 гривень у благодійний фонд Світоліної.

Початок гри сьогодні, 13 липня, о 15:30.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні в Лондоні на центральних кортах "Вімблдону" пройде півфінал між українкою Еліною Світоліною та чешкою Маркетою Вондроушовою. Одеситка дійшла до цієї стадії вдруге у кар'єрі.

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