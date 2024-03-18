Почему выбирают дом престарелых в Одессе "Ренамед" — обеспечьте близким наилучшую жизнь в старости
Бывает так, что человек не может ухаживать за своим пожилым или тяжелобольным родственником. Поэтому наилучшим решением проблемы становится размещение в доме престарелых в Одессе "Ренамед". Мы предлагаем отличные условия для проживания, а ухаживают за пожилыми обученные и опытные специалисты.
Почему стоит обратиться к нам?
- Четырехразовое сбалансированное и качественное питание, меню по индивидуальным потребностям.
- Постоянная помощь сестер и санитарок, которые кормят, купают, поддерживают личную гигиену постояльцев.
- Связь с близкими. Для этого в пансионате есть Wi-fi и Skype на ноутбуках.
- Идеальный порядок и чистота в номерах, на территории заведения, регулярная уборка, смена, стирка белья и одежды.
- Развлекательная программа.
Гарантируем, что ваш пожилой родственник будет окружен первоклассным уходом и постоянной заботой!
Питание, подходящее для каждого постояльца
Дом престарелых в Одессе предлагает проживающим сбалансированное четырехразовое питание с большим ассортиментом блюд на выбор. Рацион содержит только полезные продукты: овощи, мясо и рыбу, фрукты, молочную продукцию. По праздникам меню пополняется различными вкусностями.
Для жильцов с особыми потребностями предусмотрено индивидуальное меню (диетические блюда — по назначению врача).
Тяжелобольных постояльцев кормят с ложки или с помощью необходимых приспособлений, обращаться с которыми умеет весь наш персонал.
Постоянное наблюдение врачей
Хоспис "Ренамед" предоставляет проживающим постоянные врачебные осмотры, позволяющие выявить проблемы со здоровьем и своевременно провести нужное лечение. Сотрудники пансионата — специалисты, которые не только обеспечат великолепный уход, а также выполнение всех медицинских назначений вовремя.
Работники нашего заведения постоянно следят за состоянием здоровья каждого постояльца. И оказывают круглосуточную помощь.
Чистота и порядок
Каждая комната для постояльцев и территория учреждения "Ренамед" содержится в идеальной чистоте и порядке. Сотрудники каждый день стирают и гладят вещи жильцов, а также постоянно наблюдают за тем, чтобы проживающие всегда находились в комфорте и чистоте.
Опытные санитарки, работающие в нашем пансионате, круглосуточно следят за каждым постояльцем, который нуждается в помощи.
Досуг
В пансионате "Ренамед" есть отличная развлекательная программа — прогулки по территории, чтение книг, просмотр ТВ, настольные игры. Что позволяет нам заботиться о моральном и физическом здоровье постояльцев.
Хоспис "Ренамед" готов взять на себя все заботы о вашем близком человеке. Вы наконец сможете ощутить всю полноту жизни, доверив благополучие и здоровье вашего родственника нам.
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