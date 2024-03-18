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Почему выбирают дом престарелых в Одессе "Ренамед" — обеспечьте близким наилучшую жизнь в старости

18 марта 2024 11:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Почему выбирают дом престарелых в Одессе "Ренамед" — обеспечьте близким наилучшую жизнь в старости
Люди пожилого возраста. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Бывает так, что человек не может ухаживать за своим пожилым или тяжелобольным родственником. Поэтому наилучшим решением проблемы становится размещение в доме престарелых в Одессе "Ренамед". Мы предлагаем отличные условия для проживания, а ухаживают за пожилыми обученные и опытные специалисты.

Почему стоит обратиться к нам?

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  1. Четырехразовое сбалансированное и качественное питание, меню по индивидуальным потребностям.
  2. Постоянная помощь сестер и санитарок, которые кормят, купают, поддерживают личную гигиену постояльцев.
  3. Связь с близкими. Для этого в пансионате есть Wi-fi и Skype на ноутбуках.
  4. Идеальный порядок и чистота в номерах, на территории заведения, регулярная уборка, смена, стирка белья и одежды.
  5. Развлекательная программа.

Гарантируем, что ваш пожилой родственник будет окружен первоклассным уходом и постоянной заботой!

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Дом престарелых. Фото: наданы пресс-службой "Ренамед"

Питание, подходящее для каждого постояльца

Дом престарелых в Одессе предлагает проживающим сбалансированное четырехразовое питание с большим ассортиментом блюд на выбор. Рацион содержит только полезные продукты: овощи, мясо и рыбу, фрукты, молочную продукцию. По праздникам меню пополняется различными вкусностями.

Для жильцов с особыми потребностями предусмотрено индивидуальное меню (диетические блюда — по назначению врача).

Тяжелобольных постояльцев кормят с ложки или с помощью необходимых приспособлений, обращаться с которыми умеет весь наш персонал. 

Постоянное наблюдение врачей

Хоспис "Ренамед" предоставляет проживающим постоянные врачебные осмотры, позволяющие выявить проблемы со здоровьем и своевременно провести нужное лечение. Сотрудники пансионата — специалисты, которые не только обеспечат великолепный уход, а также выполнение всех медицинских назначений вовремя. 

Работники нашего заведения постоянно следят за состоянием здоровья каждого постояльца. И оказывают круглосуточную помощь.

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Условия проживания в "Ренамед". Фото: наданы пресс-службой "Ренамед"

Чистота и порядок

Каждая комната для постояльцев и территория учреждения "Ренамед" содержится в идеальной чистоте и порядке. Сотрудники каждый день стирают и гладят вещи жильцов, а также постоянно наблюдают за тем, чтобы проживающие всегда находились в комфорте и чистоте.

Опытные санитарки, работающие в нашем пансионате, круглосуточно следят за каждым постояльцем, который нуждается в помощи.

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Условия проживания в "Ренамед". Фото: наданы пресс-службой "Ренамед"

Досуг

В пансионате "Ренамед" есть отличная развлекательная программа — прогулки по территории, чтение книг, просмотр ТВ, настольные игры. Что позволяет нам заботиться о моральном и физическом здоровье постояльцев.

Хоспис "Ренамед" готов взять на себя все заботы о вашем близком человеке. Вы наконец сможете ощутить всю полноту жизни, доверив благополучие и здоровье вашего родственника нам.

Одесса
Украина
пенсионеры
женщины
мужчины
дом престарелых

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