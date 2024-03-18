Чому обирають будинок престарілих в Одесі "Ренамед" — забезпечте близьким краще життя у старості

Люди похилого віку. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

Буває так, що людина не може доглядати свого похилого чи тяжкохворого родича. Тому найкращим вирішенням проблеми стає розміщення в будинок престарілих в Одесі "Ренамед". Ми пропонуємо відмінні умови для проживання, а доглядають за літніми навчені та досвідчені фахівці.

Чому варто звернутись до нас?

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Чотириразове збалансоване та якісне харчування, меню за індивідуальними потребами. Постійна допомога медсестер та санітарок, які годують, купають, підтримують особисту гігієну постояльців. Зв'язок із близькими. Для цього в пансіонаті є Wi-fi та Skype. Ідеальний порядок та чистота в номерах, на території закладу, регулярне прибирання, зміна, прання білизни та одягу. Розважальна програма.

Гарантуємо, що ваш літній родич буде оточений першокласним доглядом та постійною турботою!

Будинок для літніх людей. Фото: надані пресслужбою "Ренамед"

Харчування для кожного мешканця

Будинок для людей похилого віку в Одесі пропонує мешканцям збалансоване чотириразове харчування з великим асортиментом страв на вибір. Раціон містить лише корисні продукти: овочі, м'ясо та рибу, фрукти, молочну продукцію. У свята меню поповнюється різними смаколиками.

Для мешканців із особливими потребами передбачено індивідуальне меню (дієтичні страви — за призначенням лікаря).

Тяжкохворих постояльців годують із ложки або за допомогою необхідних пристроїв, поводитися з якими вміє весь наш персонал.

Постійне спостереження лікарів

Хоспіс "Ренамед" надає постійні лікарські огляди мешканцям, які дозволяють виявити проблеми зі здоров'ям і своєчасно провести потрібне лікування. Співробітники пансіонату — фахівці, які не тільки забезпечать чудовий догляд, а й виконання всіх медичних призначень вчасно.

Співробітники нашого закладу постійно стежать за станом здоров'я кожного гостя. І надають цілодобову допомогу.

Умови проживання у "Ренамед". Фото: надані пресслужбою "Ренамед"

Чистота і порядок

Кожна кімната для постояльців та територія закладу "Ренамед" знаходиться в ідеальній чистоті та порядку. Співробітники щодня перуть і гладять речі мешканців, а також постійно спостерігають за тим, щоб мешканці завжди перебували у комфорті та чистоті.

Досвідчені санітарки, які працюють у нашому пансіонаті, цілодобово стежать за кожним постояльцем, який потребує допомоги.

Умови проживання у "Ренамед". Фото: надані пресслужбою "Ренамед"

Дозвілля

У пансіонаті "Ренамед" є чудова розважальна програма — прогулянки територією, читання книг, перегляд ТБ, настільні ігри. Що дозволяє нам дбати про моральне та фізичне здоров'я постояльців.

Хоспіс "Ренамед" готовий взяти на себе всі турботи про вашу близьку людину. Ви нарешті зможете відчути всю повноту життя, довіривши добробут та здоров'я вашого родича нам.