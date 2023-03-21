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Business Wisdom Summit 2023: бизнесмены узнали, как развивать бизнес во время войны

21 марта 2023 15:00
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Business Wisdom Summit 2023
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

15 марта впервые с начала полномасштабной войны состоялся Business Wisdom Summit. Мероприятие объединило более 200 участников и 30 спикеров в безопасном помещении отеля InterContinental Kyiv.

Новини.LIVE побывали на форуме Business Wisdom Summit 2023 года.

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Что обсуждали на Business Wisdom Summit 2023

Главной темой саммита стали эффективные стратегии сохранения и развития бизнеса в военное время. В формате панельных дискуссий, выступлений и открытого интервью топовые управленцы и владельцы компаний обсудили актуальные вызовы бизнеса, релокацию, поиск финансирования, создание КСО-инициатив и другие вопросы.

Вопросу привлечения финансирования бизнеса за войны была посвящена первая панельная дискуссия саммита. В ней приняли участие член правления по вопросам малого и среднего бизнеса ПриватБанка Евгений Заиграев, председатель правления Сбербанка Сергей Наумов, управляющая партнер ЮК Nobili Наталья Тищенко и директор департамента корпоративного бизнеса, член правления банка "Южный" Александр Матюшенко. Все участники согласились с важной ролью государственной поддержки для банков и бизнесов во время войны, когда риски финансирования очень велики. Также спикеры подтвердили дальнейшую поддержку предпринимателей. К примеру, в ПриватБанке прогнозируют рост портфеля финансирования микро-, малого и среднего бизнеса на 35%.

Как Киевстар выдержал вызовы войны

Business Wisdom Summit 2023

О том, что сегодня делает вся телеком-индустрия, чтобы и в дальнейшем обеспечивать связь украинцам, и как Киевстар удалось сохранить показатели на близком до довоенном уровне, рассказал президент компании Александр Комаров:

"Главный фактор несокрушимости — подготовка к войне. В Киевстаре оценивали риски и разрабатывали план управления сетью во время турбулентности, перевозки людей, переноса наиболее тяжелых технологических узлов с рискованных территорий".

Достижения бизнеса во время войны

Почему инвесторам стоит вкладываться в рынок бронезащиты, рассказала директор по стратегическому развитию "Украинская Броня" Анастасия Макова. А руководитель стратегического бизнес-направления Украина-Юго-Восточная Азия Kormotech Эдуард Бабенко продемонстрировал, как построение качественных отношений с партнерами помогает развиваться в турбулентные времена. Компания Kormotech вошла в 15% бизнесов, закончивших 2022 год с доходами.

Важность построения крепких партнерских отношений подтвердил и СЕО Nemiroff Юрий Сорочинский. Благодаря этому доля Nemiroff по всему экспорту водки Украины за 2022 год выросла до 45,2%, несмотря на ограничения и логистический кризис.

"Война углубила теневую экономику, и сейчас это является наибольшим вызовом для нас" – во время открытого интервью председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил на главные вопросы предпринимателей и рассказал, какие налоговые инициативы будут внедрены в ближайшем будущем.

Business Wisdom Summit 2023

Как искать клиентов и отвечать на их потребности в военное время, в формате панельной дискуссии обсудили генеральный директор Медицинской лаборатории ДІЛА Алексей Бабич, директор по маркетингу Новой почты Павел Даниман и директор по маркетингу "Люксоптика" Виолета Титаренко. Модератором выступил В2В-директор Киевстар Константин Вечер.

Еще одна панельная дискуссия была посвящена КСО. Инструментами, трендами и лучшими практиками социальных проектов поделились директор по рекламе и маркетингу "Эпицентр" Ирина Шинкаренко, директор по корпоративным коммуникациям FAVBET Ксения Тюрикова и директор по управлению репутацией и КСО Kormotech Екатерина Ковалюк. Модератором выступила руководитель проекта MMR Екатерина Машевская.

Генеральный директор ОДО "ИнтерХим" Анатолий Редер рассказал, как компании удалось оптимизировать производство, несмотря на военные вызовы. Главное условие успеха состоит в оценке рисков и четком плане управления ими.

Business Wisdom Summit 2023

Что еще обсудили на Business Wisdom Summit 2023

Что ждет рынок медицинских услуг в Украине в ближайшем будущем, спрогнозировал директор "Фрезениус Медикал Кер Украина" Роман Шурдук, а на возмещение каких убытков может рассчитывать бизнес и о потенциальных путях компенсации рассказала руководительница судебной практики LCF Ирина Кобец. Автор и лектор курсов по инвестициям ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "БИРЖЕВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Роберт Ли рассказал о восстановлении Украины через демонополизацию и развитие рынка капитала.

Как строить стратегию, учитывая вызовы войны, удовлетворять клиентов, помогать команде и ВСУ, обсудили на брейншторме исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, СЕО "Смарт-Холдинг" Юлия Кирьянова, СЕО и соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский и СЕО "Датагруп". Модерировала дискуссию директор по управлению репутацией Новой почты Елена Плахова.

Развитие МПБ во время войны обсудили соучредитель заведений Honey и "Завертайло" Анна Завертайло и соучредитель сети фитнес-клубов Smartass Екатерина Кузьменко. Как координировать корпоративное волонтерство и новыми подходами по организации рабочего процесса поделились директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобако" Юлия Завалишина и директор по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media Яна Гончаренко. Модерировала дискуссию маркетинг-директор robota.ua Юлия Далибук.

Кто организовал Business Wisdom Summit 2023

Организаторы — бизнес/медиа бюро Ekonomika+, онлайн-медиа delo.ua и журнал "ТОП100. Рейтинги крупнейших" — благодарят партнеров саммита: генерального партнера Киевстар, бизнес-партнера TECHIIA, технологического партнера Favbet, главного партнера "ИнтерХим", принимавшего партнера , гостиницы InterContinental Kyiv, компаниям Pepsico, БКК, Nemiroff, Bayadera Group, и MAISON CASTEL.

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