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Business Wisdom Summit 2023: бізнесмени дізнались, як розвивати бізнес під час війни

21 березня 2023 15:00
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Business Wisdom Summit 2023
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

15 березня вперше від початку повномасштабної війни відбувся Business Wisdom Summit. Захід об’єднав понад 200 учасників та 30 спікерів у безпечному приміщенні готелю InterContinental Kyiv. 

Новини.LIVE побували на форумі  Business Wisdom Summit 2023.

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Що обговорювали на Business Wisdom Summit 2023

Головною темою саміту стали ефективні стратегії збереження й розвитку бізнесу у воєнний час. У форматі панельних дискусій, виступів та відкритого інтерв’ю топові управлінці та власники компаній обговорили актуальні виклики бізнесу, релокацію, пошук фінансування, створення КСВ-ініціатив та інші питання.

Питанню залучення фінансування бізнесу за війни була присвячена перша панельна дискусія саміту. У ній взяли участь член правління з питань малого та середнього бізнесу ПриватБанку Євген Заіграєв, голова правління Ощадбанку Сергій Наумов,  керівна партнерка ЮК Nobili Наталія Тищенко та директор департаменту корпоративного бізнесу, член правління банку "Південний" Олександр Матюшенко. Усі учасники погодилися з визначною роллю державної підтримки для банків та бізнесів під час війни, коли ризики фінансування дуже великі. Також спікери підтвердили подальшу підтримку підприємців. Наприклад, у ПриватБанку прогнозують зростання портфеля фінансування мікро-, малого та середнього бізнесу на 35%.

Як Київстар витримав виклики війни

Business Wisdom Summit 2023

Про те, що сьогодні робить уся телеком-індустрія, аби й надалі забезпечувати зв’язок українцям, та як Київстару вдалося зберегти показники на близькому до довоєнного рівні, розповів президент компанії Олександр Комаров: 

"Головний чинник незламності — підготовка до війни. У Київстарі оцінювали ризики і розробляли план управління мережею під час турбулентності, перевезення людей, перенесення найбільш важких технологічних вузлів з ризикованих територій".

Здобутки бізнесу під час війни

Чому інвесторам варто вкладатися у ринок бронезахисту, розповіла директорка зі стратегічного розвитку "Українська Броня" Анастасія Макова. А керівник стратегічного бізнес-напряму Україна — Південно-Східна Азія Kormotech Едуард Бабенко продемонстрував, як побудова якісних відносин із партнерами допомагає розвиватися у турбулентні часи. Компанія Kormotech увійшла у 15% бізнесів, що закінчили 2022-й рік з прибутками.

Важливість побудови міцних партнерських відносин підтвердив і СЕО Nemiroff Юрій Сорочинський. Завдяки цьому частка Nemiroff з усього експорту горілки України за 2022 рік зросла до 45,2%, попри обмеження та логістичну кризу. 

"Війна поглибила тіньову економіку, і зараз це є найбільшим викликом для нас" – під час відкритого інтерв’ю голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відповів на головні питання підприємців, та розповів, які податкові ініціативи будуть впроваджені у найближчому майбутньому.

Business Wisdom Summit 2023

Як шукати клієнтів та відповідати на їхні потреби у воєнний час, у форматі панельної дискусії обговорили генеральний директор Медичної лабораторії ДІЛА Олексій Бабич, директор з маркетингу Нової пошти Павло Даніман та директорка з маркетингу "Люксоптика" Віолета Титаренко. Модератором виступив В2В-директор Київстар Костянтин Вечір. 

Ще одна панельна дискусія була присвячена КСВ. Інструментами, трендами та найкращими практиками соціальних проєктів поділилися директорка з реклами та маркетингу "Епіцентр" Ірина Шинкаренко, директорка з корпоративних комунікацій FAVBET Ксенія Тюрікова та директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech Катерина Ковалюк. Модераторкою виступила керівниця проєкту MMR Катерина Машевська. 

Генеральний директор ТДВ "ІнтерХім" Анатолій Редер розповів, як компанії вдалося оптимізувати виробництво незважаючи на воєнні виклики. Головна умова успіху полягає в оцінці ризиків та чіткому плані управління ними.

Business Wisdom Summit 2023

Що ще обговорили на Business Wisdom Summit 2023 

Що чекає на ринок медичних послуг в Україні у найближчому майбутньому, спрогнозував директор "Фрезеніус Медикал Кер Україна" Роман Шурдук, а на відшкодування яких збитків може розраховувати бізнес та про потенційні шляхи компенсації розповіла керівниця судової практики LCF Ірина Кобець. Автор і лектор курсів з інвестицій ТОВ "НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР "БІРЖОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ" Роберт Лі розповів про відновлення України через демонополізацію, та розвиток ринку капіталу.

Як будувати стратегію, враховуючи виклики війни, задовольняти клієнтів, допомогати команді та ЗСУ, обговорили на брейнштормі виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, СЕО "Смарт-Холдинг" Юлія Кірьянова, СЕО та співзасновник Uklon Дмитро Дубровський та СЕО "Датагруп-Volia" Михайло Шелемба. Модерувала дискусію директорка з управління репутацією Нової пошти Олена Плахова.

Розвиток МСБ за часів війни обговорили співзасновниця закладів Honey та "Завертайло" Анна Завертайло та співзасновниця мережі фітнес-клубів Smartass Катерина Кузьменко. Як координувати корпоративне волонтерство та новими підходами щодо організації робочого процесу поділилися директорка з корпоративних та юридичних питань "Імперіал Тобако" Юлія Завалішина та директорка з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media Яна Гончаренко. Модерувала дискусію маркетинг-директорка robota.ua Юлія Далібук. 

Хто організував Business Wisdom Summit 2023

Організатори — бізнес/медіа бюро Ekonomika+, онлайн-медіа delo.ua та журнал "ТОП100. Рейтинги найбільших" — дякують партнерам саміту: генеральному партнеру Київстар, бізнес-партнеру  TECHIIA, технологічному партнеру  Favbet, головному партнеру "ІнтерХім", партнеру, що приймав, готелю InterContinental Kyiv, компаніям Pepsico, БКК, Nemiroff, Bayadera Group, та MAISON CASTEL.         
 

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