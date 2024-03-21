Дом престарелых "Забота" Днепр
Гериатрический пансионат "Забота" — первоклассный уход и забота о пожилых людях. Многие, для обеспечения семьи, посвящают всё свободное время работе, из-за чего, у них нет возможности следить за нуждающимися в помощи родственниками. И частный дом престарелых готов взять все эти заботы на себя.
Все помещения дома престарелых комфортные и уютные для пенсионеров. На территории есть все необходимые системы безопасности — круглосуточная охрана, сигнальные кнопки, видеонаблюдение. Для лежачих больных предоставляются функциональные кровати. Персонал пансионата стремится продлить активное долголетие постояльцев, чтобы старость для них была только в радость.
Дом престарелых "Забота" предлагает весь спектр необходимых услуг для ухода и заботы о пожилых. Здесь строго соблюдают установленные нормы качества предоставляемых услуг.
В доме престарелых работают только высококвалифицированные специалисты, считающие помощь престарелым своим призванием. Каждый сотрудник имеет большой опыт и профильное образование, внимательно относятся к моральному, физическому здоровью жильцов.
Какие условия проживания предлагает дом престарелых
Старость — это период не для грусти и уныния. В доме престарелых "Забота" готовы предложить самые комфортные условия для пребывания ваших родных:
- чистые и уютные номера;
- благоустроенный и ухоженный участок с тропинками для активного отдыха;
- ортопедические матрасы и кровати европейского производства;
- все комнаты оснащены тревожными кнопками для вызова сотрудников, сплит-системой, Wi-fi, ТВ.
В частном пансионате "Забота" ваши пожилые родственники будут жить комфортно и счастливо!
Услуги для постояльцев
Дом для престарелых "Забота" предлагает каждому жильцу весь спектр услуг, необходимый для комфортного проживания и восстановления здоровья. Здесь обеспечат:
- Круглосуточное наблюдение врачей.
- Постоянный уход и присмотр.
- Реабилитационные мероприятия (реабилитация после инсульта, инфаркта, травм).
Помимо этого, сотрудники готовы предоставить каждому постояльцу психологическую поддержку при любых проблемах. Также, в пансионате заботятся не только о моральном, но и о физическом здоровье ваших родных и близких. Им предоставляются постоянные прогулки на свежем воздухе, общение со сверстниками и активный досуг.
Сайт дома престарелых https://zabota.house/ в Днепре.
Телефон пансионата: +38 099 104 36 63.
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