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Дом престарелых "Забота" Днепр

21 марта 2024 12:13
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Какие условия проживания предлагает дом престарелых
Женщина с медицинским работником. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели

Гериатрический пансионат "Забота" — первоклассный уход и забота о пожилых людях. Многие, для обеспечения семьи, посвящают всё свободное время работе, из-за чего, у них нет возможности следить за нуждающимися в помощи родственниками. И частный дом престарелых готов взять все эти заботы на себя.

Все помещения дома престарелых комфортные и уютные для пенсионеров. На территории есть все необходимые системы безопасности — круглосуточная охрана, сигнальные кнопки, видеонаблюдение. Для лежачих больных предоставляются функциональные кровати. Персонал пансионата стремится продлить активное долголетие постояльцев, чтобы старость для них была только в радость.

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Дом для престарелых "Забота". Фото: zabota.house

Дом престарелых "Забота" предлагает весь спектр необходимых услуг для ухода и заботы о пожилых. Здесь строго соблюдают установленные нормы качества предоставляемых услуг.

В доме престарелых работают только высококвалифицированные специалисты, считающие помощь престарелым своим призванием. Каждый сотрудник имеет большой опыт и профильное образование, внимательно относятся к моральному, физическому здоровью жильцов.

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Умови проживання в будинку для літніх людей "Турбота" . Фото: zabota.house

Какие условия проживания предлагает дом престарелых

Старость — это период не для грусти и уныния. В доме престарелых "Забота" готовы предложить самые комфортные условия для пребывания ваших родных:

  • чистые и уютные номера;
  • благоустроенный и ухоженный участок с тропинками для активного отдыха;
  • ортопедические матрасы и кровати европейского производства;
  • все комнаты оснащены тревожными кнопками для вызова сотрудников, сплит-системой, Wi-fi, ТВ.

В частном пансионате "Забота" ваши пожилые родственники будут жить комфортно и счастливо!

Услуги для постояльцев

Дом для престарелых "Забота" предлагает каждому жильцу весь спектр услуг, необходимый для комфортного проживания и восстановления здоровья. Здесь обеспечат:

  1. Круглосуточное наблюдение врачей.
  2. Постоянный уход и присмотр.
  3. Реабилитационные мероприятия (реабилитация после инсульта, инфаркта, травм).

Помимо этого, сотрудники готовы предоставить каждому постояльцу психологическую поддержку при любых проблемах. Также, в пансионате заботятся не только о моральном, но и о физическом здоровье ваших родных и близких. Им предоставляются постоянные прогулки на свежем воздухе, общение со сверстниками и активный досуг.

Сайт дома престарелых https://zabota.house/ в Днепре.

Телефон пансионата: +38 099 104 36 63.

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