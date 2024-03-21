Жінка з медичним працівником. Фото: Freepik

Геріатричний пансіонат "Турбота" — першокласний догляд та турбота про людей похилого віку. Багато хто, для забезпечення сім'ї, присвячує весь вільний час роботі, через що, у них немає можливості стежити за родичами, які потребують допомоги. І приватний будинок для літніх людей готовий взяти всі ці турботи на себе.

Всі приміщення пансіонату для людей похилого віку "Турбота" комфортні та затишні для пенсіонерів. На території є всі необхідні системи безпеки — цілодобова охорона, кнопки виклику персоналу, відеоспостереження. Для лежачих хворих надаються функціональні ліжка. Персонал пансіонату прагне продовжити активне довголіття постояльців, щоб старість для них була лише на радість.

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Будинок для людей похилого віку "Турбота". Фото: zabota.house

Будинок для людей похилого віку "Турбота" пропонує весь спектр необхідних послуг для догляду та турботи про літніх людей. Тут суворо дотримуються встановлених норм якості надаваних послуг.

У будинку для літніх людей працюють тільки висококваліфіковані фахівці, які вважають допомогу своїм покликанням. Кожен співробітник має великий досвід та профільну освіту, вони уважно ставляться до морального, фізичного здоров'я мешканців.

Умови проживання в будинку для літніх людей "Турбота" . Фото: zabota.house

Які умови проживання пропонує будинок для людей похилого віку

Старість — це період не для смутку та зневіри. У будинку для людей похилого віку "Турбота" готові запропонувати найкомфортніші умови для перебування ваших рідних:

чисті та затишні номери;

упорядкована та доглянута ділянка зі стежками для активного відпочинку;

ортопедичні матраци та ліжка європейського виробництва;

усі кімнати оснащені тривожними кнопками для виклику співробітників, спліт-системою, Wi-fi, ТБ.

У приватному пансіонаті "Турбота" ваші літні родичі житимуть комфортно та щасливо!

Послуги для постояльців

Будинок для людей похилого віку "Турбота" пропонує кожному мешканцю весь спектр послуг, необхідний для комфортного проживання та відновлення здоров'я. Тут забезпечать:

Цілодобове спостереження лікарів. Постійний догляд та нагляд. Реабілітаційні заходи (реабілітація після інсульту, інфаркту, травм).

Крім цього, співробітники готові надати кожному постояльцю психологічну підтримку за будь-яких проблем. Також, у пансіонаті дбають не лише про моральне, а й про фізичне здоров'я ваших рідних та близьких. Їм пропонуються постійні прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з однолітками та активне дозвілля.

Сайт будинку престарілих https://zabota.house/uk/ у Дніпрі.

Телефон пансіонату: +38 099 104 36 63.