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Дом престарелых "Оберег" в Виннице — уход и забота о пожилых

26 марта 2024 10:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Пансионат — безопасное пространство, где заботятся о пожилых
Пожилые люди. Фото: Google
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели

Дом престарелых в Виннице "Оберег" представляет собой уютное и безопасное место для старичков и тяжелобольных людей.

Пансионат — безопасное пространство, где заботятся о пожилых. Вопрос о достойной старости и уходе за пожилыми не оставляет равнодушными, поскольку это касается каждого из нас.

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Многим одиноким пенсионерам приходится обращаться в государственный дом престарелых в связи с финансовыми ограничениями, хотя условия там не всегда благоприятны. Однако существует альтернатива — современные пансионаты для пожилых людей, предлагающие европейский уровень ухода и медицинского сопровождения своим гостям.

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Пожилые люди. Фото: Google

В молодом возрасте мы редко задумываемся о будущем. Время идет очень быстро, и настает момент, когда у нас начинает появляться седина, движения становятся медленней, приходят различные заболевания. Старость не всегда приносит то, о чем мы мечтаем в молодости. Часто происходит так, что пожилые остаются один на один со своими болезнями и проблемами. Поэтому их отправка в дом престарелых является вынужденной мерой. Ведь дети и внуки заняты, не успевают оказывать качественный уход близким.

В наше время размещение пожилого родственника в специализированном пансионате — это способ обеспечить ему достойную старость. Элитный пансионат "Оберег" в Виннице предлагает профессиональный квалифицированный уход для пожилых людей, с учетом современных стандартов комфорта, дизайна и функциональности. Основная цель учреждения — создание благоприятной и уютной обстановки, оказание высококачественных медико-социальных услуг и организацию интересного досуга для поддержания жизненного тонуса пожилых.

Частный дом престарелых "Оберег" — услуги

Частный дом престарелых "Оберег" предоставляет широкий спектр услуг, направленных на обеспечение комфорта, безопасности и ухода для пожилых людей.

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Пожилые люди. Фото: Freepik

Вот некоторые из услуг, которые предоставляются в пансионате:

  1. Проживание: Предоставление комфортабельного жилья для пожилых людей, включая одноместные или двухместные номера с необходимыми удобствами.
  2. Питание: Полноценное трехразовое или несколько разовое питание в течение дня в соответствии с диетическими потребностями и предпочтениями жильцов.
  3. Медицинский уход: Обеспечение медицинского наблюдения и ухода, включая контроль состояния здоровья, регулярное измерение давления, уход за ранами, а также помощь в приеме лекарств.
  4. Социальная поддержка: Организация занятий, мероприятий и развлечений для социальной активности и улучшения качества жизни пожилых людей.
  5. Услуги по уходу: Помощь в выполнении повседневных задач, таких как купание, одевание, приготовление пищи, уборка помещения и другие задачи ухода.
  6. Реабилитационные услуги: Предоставление физической терапии, лечебных процедур и упражнений для поддержания или восстановления физической мобильности и здоровья.

Это лишь общий обзор услуг, которые оказывают в частных домах престарелых "Оберег". Для более детального ознакомления с работой пансионата посетите сайт https://pansionat-oberig.vn.ua/ru/.

Винница
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