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Будинок для людей похилого віку "Оберіг" у Вінниці — догляд та турбота про літніх людей

26 березня 2024 10:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Пансіонат — безпечний простір, де дбають про людей похилого віку
Люди похилого віку. Фото: Google
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі

Будинок для людей похилого віку у Вінниці "Оберіг" є затишним і безпечним місцем для стареньких людей.

Пансіонат — безпечний простір, де дбають про людей похилого віку. Питання про гідну старість та догляд за літніми не залишає байдужими, оскільки це стосується кожного з нас.

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Багатьом самотнім пенсіонерам доводиться звертатися до державного будинку для людей похилого віку через фінансові обмеження, хоча умови там не завжди сприятливі. Однак існує альтернатива — сучасні пансіонати для людей похилого віку, які пропонують європейський рівень догляду та медичного супроводу своїм гостям.

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Люди похилого віку. Фото: Google

У молодому віці ми рідко замислюємося про майбутнє. Час плине дуже швидко, і настає момент, коли в нас починає з'являтися сивина, рухи стають повільнішими, приходять різні захворювання. Старість не завжди приносить те, про що ми мріємо в молодості. Часто відбувається так, що літні люди залишаються віч-на-віч зі своїми хворобами та проблемами. Тому їх відправлення до пансіонату для людей похилого віку є вимушеним заходом. Адже діти та онуки зайняті, не встигають надавати якісний догляд близьким.

У наш час розміщення літнього родича у спеціалізованому пансіонаті — це спосіб забезпечити йому гідну старість. Елітний пансіонат "Оберіг" у Вінниці пропонує професійний кваліфікований догляд, з урахуванням сучасних стандартів комфорту, дизайну та функціональності. Основна мета установи — створення сприятливої та затишної обстановки, надання високоякісних медико-соціальних послуг та організацію цікавого дозвілля для підтримки життєвого тонусу літніх людей.

Дім престарілих "Оберіг" — послуги

Дім престарілих "Оберіг" надає широкий спектр послуг, спрямованих на забезпечення комфорту, безпеки та догляду для літніх людей.

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Люди похилого віку. Фото: Freepik

Ось деякі з послуг, що надаються в пансіонаті:

  1. Проживання: Надання комфортного житла для людей похилого віку, включаючи одномісні або двомісні номери з необхідними зручностями.
  2. Харчування: Повноцінне чотириразове харчування протягом дня відповідно до дієтичних потреб та уподобань мешканців.
  3. Медичний догляд: Забезпечення медичного спостереження та догляду, включаючи контроль стану здоров'я, регулярне вимірювання тиску, догляд за ранами, а також допомогу у прийомі ліків.
  4. Соціальна підтримка: Організація занять, заходів та розваг для соціальної активності та покращення якості життя людей похилого віку.
  5. Послуги з догляду: Допомога у виконанні повсякденних завдань, як-от купання, одягання, приготування їжі, прибирання приміщення та інші.
  6. Реабілітаційні послуги: Надання фізичної терапії, лікувальних процедур та вправ для підтримки або відновлення фізичної мобільності та здоров'я.

Це лише загальний огляд послуг, які надають у приватних пансіонатах "Оберіг". Для більш детального ознайомлення з роботою закладу завітайте на сайт https://pansionat-oberig.vn.ua/.

Вінниця
пенсіонери
психологічна допомога
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будинок для людей похилого віку

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