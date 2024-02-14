Дома престарелых — уход за пожилыми людьми в Киеве

Поддержка человека. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Когда пожилой человек, привыкший жить полноценной и энергичной жизнью, сталкивается с тяжелым заболеванием или в силу других причин становится недееспособным и прикованным к постели, он нуждается не просто в уходе и обеспечении самым необходимым, но и во внимательном, чутком отношении, которое будет поддерживать его чувство достоинства на высоком уровне.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Поскольку современный темп жизни является невероятно быстрым, а для обеспечения своих потребностей всем членам семьи приходится много работать, часто родственники пожилого или тяжелобольного человека не могут обеспечить соответствующий уход за ним. Именно поэтому услуги по уходу за пожилыми людьми, предлагаемые пансионатами для престарелых, являются востребованными среди многих клиентов.

Почему медицинский уход за пожилыми людьми в пансионате — это лучший вариант обеспечить комфортную и приятную жизнь людям преклонного возраста?

Какие услуги включает в себя уход за пожилыми людьми или лежачими больными?

В "Центре Домашней Заботы" — доме престарелых https://zabota-kiev.com.ua/ в городе Киеве — уход за старичками осуществляется не просто формально, как это иногда делается в домах престарелых, а обеспечивается максимальный уровень комфорта и уюта для пожилого человека, который уже не способен самостоятельно заботиться о себе, соблюдать личную гигиену и выполнять другие привычные дела.

Условия проживания. Фото: zabota-kiev.com.ua

Какие именно услуги и практическую помощь включает в себя присмотр за престарелыми людьми?

сопровождение пожилого человека по территории пансионата;

практическая помощь во время купания и проведения других гигиенических процедур;

контроль приема пациентом пищи, лекарств и проведения профилактических процедур;

различные виды массажа, в зависимости от состояния пациента;

обеспечение самых разных видов досуга;

помощь в подключении видеосвязи для регулярного общения с родственниками;

прогулки на свежем воздухе и общение в зонах отдыха с другими постояльцами.

Уход за лежачими больными в Киеве

Хотя уход за престарелыми людьми совсем не такой, как уход за лежачим больным в стационаре, даже в этом случае сотрудники пансионата обеспечат высокое качество профессиональных медицинских услуг.

Условия проживания. Фото: zabota-kiev.com.ua

Сегодня уход за лежачими больными, предлагаемый в пансионатах, включает в себя:

Использование специальных кроватей, оснащенных механизмами регулировки и позволяющих пациенту как можно чаще менять положение тела, чтобы избежать пролежней. Сиделки для лежачих больных помогают принимать пищу и выполнять гигиенические процедуры таким образом, что пациент не чувствует себя стесненно или неловко.

Понимая, что не все люди сегодня могут обеспечить качественный и эффективный присмотр за пожилыми людьми, в доме престарелых https://dom-zabot.com.ua/dom-prestarelykh-v-kieve в Киеве "Времена Года" создали самые комфортные условия, за счет чего человек преклонного возраста чувствует себя как дома.