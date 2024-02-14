Будинки для людей похилого віку — догляд за літніми людьми у Києві

Підтримка людини. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Коли людина похилого віку, яка звикла жити повноцінним і енергійним життям, стикається з важким захворюванням, або з інших причин стає недієздатною і прикутою до ліжка, вона потребує не просто догляду та забезпечення найнеобхіднішим, а й уважному чуйному відношенні, яке підтримуватиме його почуття гідності на високому рівні.

Оскільки сучасний темп життя є неймовірно швидким, а для забезпечення своїх потреб усім членам сім'ї доводиться багато працювати, часто родичі літньої або тяжкохворої людини не можуть забезпечити відповідний догляд за нею.

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Які послуги включає догляд за літніми людьми або лежачими хворими?

У "Центрі Домашнього Турботи" — будинку для людей похилого віку https://zabota-kiev.com.ua/ в місті Київ, догляд за старенькими здійснюється не просто формально, як це іноді робиться в деяких пансіонатах, а забезпечується максимальний рівень комфорту та затишку для літньої людини, яка вже не здатна самостійно піклуватися про себе, дотримуватись особистої гігієни та виконувати інші звичні справи.

Умови проживання. Фото: zabota-kiev.com.ua

Усю турботу про кожного пацієнта беруть на себе медсестри, санітарки та інші співробітники пансіонату, забезпечуючи якісний сестринський догляд за літніми людьми.

Які саме послуги та практична допомога включає догляд за людьми похилого віку?

Ретельне та цілодобове спостереження нянечок, санітарок та медперсоналу;

Супровід літньої людини, яка не пересувається самостійно, у санвузол або душову кабіну;

Практична допомога під час купання та проведення інших гігієнічних процедур;

Контроль прийому пацієнтом їжі, ліків та проведення профілактичних чи медичних процедур;

Різні види масажу, залежно стану пацієнта;

Забезпечення різних видів дозвілля;

Допомога у підключенні відеозв'язку для регулярного спілкування з родичами;

Прогулянки на свіжому повітрі та спілкування у зонах відпочинку з іншими постояльцями.

Догляд за лежачими хворими у Києві

Хоча догляд за людьми похилого віку зовсім не такий, як догляд за лежачим хворим у стаціонарі, навіть у цьому випадку співробітники пансіонату забезпечать високу якість професійних медичних послуг.

Умови проживання. Фото: zabota-kiev.com.ua

Сьогодні догляд за лежачими хворими, пропонований в пансіонатах, включає:

Використання спеціальних ліжок, оснащених механізмами регулювання, що дозволяє пацієнтові якнайчастіше змінювати положення тіла, щоб уникнути пролежнів. Доглядальниці для лежачих хворих допомагають приймати їжу та виконувати гігієнічні процедури таким чином, що пацієнт не почувається ніяково.

Розуміючи, що не всі люди сьогодні можуть забезпечити якісний та ефективний догляд, в будинку для людей похилого віку https://dom-zabot.com.ua/ua/budinok-prestarilikh-kijiv в Києві "Пори Року" створили найкомфортніші умови, за рахунок чого людина похилого віку почувається як удома.