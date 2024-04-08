Пожилые женщины. Фото: "Odessa Group"

Учреждения для престарелых удобно расположились в трех локациях Одессы, и предоставляют все необходимые условия для комфортного проживания на старости лет.

Благодаря удобному месторасположению — у берега моря, в центре Одессы, в спальных районах, пансионаты погружают жильцов в уникальное культурное наследие, позволяя им ежедневно наслаждаться необычайными видами и атмосферой.

Читайте также:

Комната для проживания. Фото: "Odessa Group"

В домах престарелых "Odessa Group" уделяют большое внимание состоянию здоровья своих проживающих. При любом, даже самом малейшем отклонении, персонал реагирует оперативно, контролирует прием медикаментов, регулярно измеряет давление.

Пожилые женщины. Фото: Freepik

Квалифицированная медицинская сестра дежурит круглосуточно, благодаря чему, каждый постоялец может быть уверен в получении необходимой помощи при ухудшении здоровья.

Пожилые люди на пляже. Фото: Freepik

Заведение обеспечивает всем жильцам уютное и заботливое обслуживание, позволяя им наслаждаться приятным досугом и взаимодействием со сверстниками. В пансионате для пожилых каждый постоялец будет чувствовать себя, словно часть полноценной, заботливой семьи.

Первоклассный уход для старшего поколения

Частный дом престарелых в Одессе входит в сеть пансионатов, предоставляющую первоклассный уход для старшего поколения. Опытные сотрудники оказывают круглосуточную бытовую помощь, учитывая потребности и пожелания любого проживающего.

Пожилые люди на пляже. Фото: Freepik

Дома престарелых предоставляют большой выбор услуг: от регулярных медосмотров и мероприятий по реабилитации до индивидуально разработанных рационов, развлекательных программ. Жильцы могут насладиться ходьбой по территории, участием в активностях на свежем воздухе, в культурных мероприятиях, которые организовывают учреждения.

Выбрав один из домов престарелых "Odessa Group", вы подарите своим близким умиротворенную и насыщенную жизнь. Любой постоялец получит не только качественное бытовое обслуживание и поддержку, а также уютную атмосферу, заботу, внимание и уважение, независимо от ситуации.

Дома престарелых "Odessa Group" рады видеть Вас у гостях, и готовы предложить Вам самостоятельно убедиться в высоком качестве предоставляемых услуг, лично ознакомиться с условиями проживания.

Сайт пансионата для пожилых https://911odessa.com.ua/ в Одессе.