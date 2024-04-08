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Будинки для літніх людей в Одесі "Odessa Group" — комфорт і турбота

8 квітня 2024 11:00
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Заклади для людей похилого віку зручно розташувалися в трьох локаціях Одеси
Літні жінки. Фото: "Odessa Group"
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі

Заклади для людей похилого віку зручно розташувалися в трьох локаціях Одеси і надають всі необхідні умови для комфортного проживання на старості років.

Завдяки зручному розташуванню — біля берега моря, у центрі Одеси, у спальних районах, пансіонати занурюють мешканців в унікальну культурну спадщину, дозволяючи їм щодня насолоджуватися надзвичайними краєвидами та атмосферою.

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Кімната для проживання. Фото: "Odessa Group"

У будинках для людей похилого віку "Odessa Group" приділяють велику увагу стану здоров'я своїх мешканців. За будь-якого, навіть найменшого відхилення, персонал реагує оперативно, контролює прийом медикаментів, регулярно вимірює тиск.

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Літні жінки. Фото: Freepik

Кваліфікована медична сестра чергує цілодобово, завдяки чому кожен постоялець може бути впевнений у отриманні необхідної допомоги при погіршенні здоров'я.

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Літні люди на пляжі. Фото: Freepik

Заклад забезпечує всім мешканцям затишне та дбайливе обслуговування, дозволяючи їм насолоджуватися приємним дозвіллям та взаємодією з однолітками. У пансіонаті для літніх кожен постоялець почуватиметься, немов частина повноцінної, дбайливої родини.

Першокласний догляд для старшого покоління

Приватний дім престарілих в Одесі входить до мережі пансіонатів, що надає першокласний догляд для старшого покоління. Досвідчені співробітники надають цілодобову побутову допомогу, враховуючи потреби та побажання будь-кого, хто проживає.

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Літні люди на пляжі. Фото: Freepik

Будинки для літніх людей надають великий набір послуг: від регулярних медоглядів та заходів з реабілітації до індивідуально розроблених раціонів, розважальних програм. Мешканці можуть насолодитися ходьбою територією, участю в активностях на свіжому повітрі, у культурних заходах, які організовують установи.

Вибравши один із будинків для людей похилого віку "Odessa Group", ви подаруєте своїм близьким умиротворене та насичене життя. Будь-який постоялець отримає не лише якісне побутове обслуговування та підтримку, а також затишну атмосферу, турботу, увагу та повагу незалежно від ситуації.

Будинки для людей похилого віку "Odessa Group" раді бачити Вас у гостях, і готові запропонувати Вам самостійно переконатися у високій якості послуг, що надаються, особисто ознайомитися з умовами проживання.

Сайт пансіонату для літніх https://911odessa.com.ua/uk/ в Одесі.

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