Без Обмежень даст большой концерт в Киеве

Группа "Без Обмежень". Фото предоставлены менеджментом группы

16 декабря украинская группа "Без Обмежень" сыграет большой сольный концерт в сопровождении оркестра.

На сцене выступят более 20 музыкантов, а также состоится первое исполнение дуэтных треков солиста группы Сергея Тачинца с певицами TAYANNA и Златой Огневич.

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Об этом Новини.LIVE рассказали в менеджменте группы.

Концерт пройдет в рамках масштабного тура "Разом до Перемоги". Средства от приобретенных билетов будут направлены на покупку авто и дронов для украинских военных.

Сергей Тачинец. Фото: Без Обмежень

Всего в 2023 году группа сыграла более 150 концертов в поддержку ВСУ в Украине и за границей. С первых дней войны "Без Обмежень" занимаются волонтерством и выступают с концертами перед военными и жителями освобожденных от оккупации городов.

Благодаря концертам, которые прошли летом 2023 года в Киеве, группа собрала 1 450 тысяч грн в помощь Вооруженным силам Украины.

Концерт пройдет в столичном клубе STEREO PLAZA. Билеты можно купить здесь.

В случае воздушной тревоги концерт будет приостановлен, а организаторы проинструктируют зрителей о дальнейших действиях.

Посещение концерта лицам младше 16 лет разрешено в сопровождении взрослых.

Напомним, украинская группа "Антитела" получила особую награду за свою благотворительную деятельность — "Волонтерская доблесть".