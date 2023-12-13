Без обмежень дасть великий концерт у Києві

"Без обмежень" дасть великий благодійний концерт: коли та де
16 грудня український гурт "Без обмежень" зіграє великий сольний концерт у супроводі оркестру. На сцені виступлять більше 20 музикантів, а також відбудеться перше виконання дуетних треків соліста гурту Сергія Тачинця зі співачками TAYANNA та Златою Огнєвіч.
Про це Новини.LIVE розповіли у менджменті гурту.
Концерт пройде у рамках масштабного туру "Разом до Перемоги". Кошти з придбаних квитків будуть спрямовані на купівлю авто та дронів для українських військових.
Загалом у 2023 році гурт зіграв більше 150 концертів на підтримку ЗСУ в Україні та за кордоном. З перших днів війни "Без обмежень" займаються волонтерством і виступають з концертами перед військовими та жителями звільнених від окупації міст.
Влітку 2023 року у Києві гурт зібрав 1 450 000 грн на допомогу Збройним силам України.
Концерт відбудеться у столичному клубі STEREO PLAZA. Квитки можна купити тут.
У разі повітряної тривоги концерт буде призупинено, а організатори проінструктують глядачів про подальші дії.
Відвідування концерту особам до 16 років дозволено у супроводі дорослих.
Нагадаємо, український гурт "Антитіла" отримав особливу нагороду за свою благодійну діяльність — "Волонтерська доблесть".
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