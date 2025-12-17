Белые кроссовки мужские и Nike — топ тренды обуви на зиму 2026 года

Парень в белых кроссовках. Фото: Freepik

В повседневной жизни мужские кроссовки остаются одним из самых универсальных элементов гардероба. Они давно вышли за пределы спортивных площадок и стали ключевым акцентом в уличной моде, casual-образах и даже smart-casual стиле. Особенно выделяются белые модели — минималистичные и невероятно практичные. В этом материале мы расскажем, как стилизовать белые кроссовки в мужском гардеробе даже зимой.

Белые кроссовки — must-have для мужчин

Белые кроссовки уже несколько сезонов подряд держат лидерство в модных рейтингах. В 2026 году тренд на total white или минималистичные силуэты только усиливается — от ретро-моделей 80-90-х до современных гибридов с тонкими подошвами.

Мужские и женские белые кроссовки. Фото: Freepik

Обувь белого цвета всегда визуально удлиняет ноги, делает образ свежим и современным, а главное — легко комбинируется с любой одеждой. Главное не забывать о том, что за белой обувью нужно ухаживать, чтобы она имела опрятный вид. На вас может быть идеальный total white, но если ваши белые кроссовки грязные или с пожелтевшей подошвой — первое впечатление испорчено.

Популярность белых кроссовок объясняется несколькими факторами

Мужчина в белых кроссовках. Фото: Freepik

Универсальность

Белая обувь хорошо подходит к джинсам, шортам, спортивным костюмам и даже костюмам в стиле casual. Белый цвет нейтральный, но при этом добавляет акцента, делая образ более легким и молодежным.

Комфорт и практичность

Современные материалы — натуральная кожа, текстиль, сетка или замша — обеспечивают воздухопроницаемость и износостойкость. Многие модели имеют амортизацию, что очень удобно, особенно это будет ощутимо, если провести целый день на ногах.

Тренды мужской обуви 2026 года

По данным модных обзоров, белые кроссовки с низким профилем, ретро-дизайном или минималистичными деталями (как в Adidas Samba или New Balance 990) вытесняют массивные "dad shoes". Добавьте сюда экологичные материалы и инновации — и получите идеальную обувь для города.

В магазине Intertop представлен огромный выбор белых мужских кроссовок — более 2300 моделей от топ-брендов. Здесь можно найти варианты из натуральной кожи, нубука, замши или текстиля, или амортизирующей подошвой. Цены стартуют от 2000 грн, а актуальные зимние скидки сделают покупку еще более привлекательной. Если вы ищете классику, которая не выйдет из моды, обратите внимание на раздел кроссовки мужские белые — там есть все для идеального образа.

Мужские кроссовки Nike — почему они вне конкуренции

Nike — это бренд, который диктует правила в мире спортивной и уличной обуви. В 2026 году кроссовки найк мужские будут особенно популярны благодаря сочетанию технологий, стиля и комфорта. Модели с воздушными подушками Air Max или легким верхом Flyknit или гибкой подошвой делают каждый шаг приятным, а дизайн — узнаваемым.

Топ 3 причины выбрать кроссовки Nike

Кроссовки мужские белые, фото: Freepik

Инновации

Технологии амортизации (Air Max, Shox) поглощают удары, поддерживают стопу во время бега или ходьбы. Для тренировок — модели с усиленной фиксацией, для города — легкие и дышащие.

Разнообразие

От классических белых Air Force или Cortez до современных P-6000, или Revolution. Многие модели доступны в белом цвете, что идеально вписывается в тренд total white.

Стиль для любого случая

Nike легко переходит от спортзала к улице. Ретро-силуэты вдохновленные 90-ми, низкий профиль и минимализм — все это хит 2026 года.

В Intertop ассортимент мужских кроссовок Nike насчитывает более 600 позиций. Популярные модели: Nike P-6000 с ретро-амортизацией, Air Max для максимального комфорта, Court Vision Low для уличного стиля или Revolution 7 для бега. Белые варианты особенно популярны — они добавляют свежести любому луку.

Вот несколько рекомендаций, которые стоит добавить в гардероб

Nike Air Max (классика с воздушными подушками — идеальны для города и тренировок);

Nike Cortez (ретро-дизайн, низкий профиль, универсальный белый цвет);

Nike P-6000 (современный ретро, комфортная амортизация).

Как стилизовать белые кроссовки и Nike зимой

Зимой белые кроссовки добавляют легкости. Вот топ-идеи для 2026 года:

Черное шерстяное пальто + серые джинсы + белые Nike Air Force. Добавьте шарф для тепла.

Пуховик oversized + черные джоггеры + белые low-top кроссовки. Контраст белого с темным — хит сезона.

Чиносы (брюки) + свитер + белые Nike Cortez под бежевое пальто. Идеально для города.

Total black (джинсы, худи, куртка) + белые кроссовки для акцента.

Мужские белые кроссовки — инвестиция в стиль на зиму и 2026 год. Они сделают любой образ современным, комфортным и универсальным. Если готовы обновить гардероб, загляните в Intertop — там огромный выбор по привлекательным ценам.