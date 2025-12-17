Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Промо Белые кроссовки и модели Nike — тренды мужской обуви 2026 года

Белые кроссовки и модели Nike — тренды мужской обуви 2026 года

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 12:00
Белые кроссовки мужские и Nike — топ тренды обуви на зиму 2026 года
Парень в белых кроссовках. Фото: Freepik

В повседневной жизни мужские кроссовки остаются одним из самых универсальных элементов гардероба. Они давно вышли за пределы спортивных площадок и стали ключевым акцентом в уличной моде, casual-образах и даже smart-casual стиле. Особенно выделяются белые модели — минималистичные и невероятно практичные. В этом материале мы расскажем, как стилизовать белые кроссовки в мужском гардеробе даже зимой.

Белые кроссовки — must-have для мужчин

Белые кроссовки уже несколько сезонов подряд держат лидерство в модных рейтингах. В 2026 году тренд на total white или минималистичные силуэты только усиливается — от ретро-моделей 80-90-х до современных гибридов с тонкими подошвами.

Реклама
Читайте также:
чоловічі білі кросівки
Мужские и женские белые кроссовки. Фото: Freepik

Обувь белого цвета всегда визуально удлиняет ноги, делает образ свежим и современным, а главное — легко комбинируется с любой одеждой. Главное не забывать о том, что за белой обувью нужно ухаживать, чтобы она имела опрятный вид. На вас может быть идеальный total white, но если ваши белые кроссовки грязные или с пожелтевшей подошвой — первое впечатление испорчено.

Популярность белых кроссовок объясняется несколькими факторами

як носити біле взуття
Мужчина в белых кроссовках. Фото: Freepik

Универсальность

Белая обувь хорошо подходит к джинсам, шортам, спортивным костюмам и даже костюмам в стиле casual. Белый цвет нейтральный, но при этом добавляет акцента, делая образ более легким и молодежным.

Комфорт и практичность

Современные материалы — натуральная кожа, текстиль, сетка или замша — обеспечивают воздухопроницаемость и износостойкость. Многие модели имеют амортизацию, что очень удобно, особенно это будет ощутимо, если провести целый день на ногах.

Тренды мужской обуви 2026 года

По данным модных обзоров, белые кроссовки с низким профилем, ретро-дизайном или минималистичными деталями (как в Adidas Samba или New Balance 990) вытесняют массивные "dad shoes". Добавьте сюда экологичные материалы и инновации — и получите идеальную обувь для города.

В магазине Intertop представлен огромный выбор белых мужских кроссовок — более 2300 моделей от топ-брендов. Здесь можно найти варианты из натуральной кожи, нубука, замши или текстиля, или амортизирующей подошвой. Цены стартуют от 2000 грн, а актуальные зимние скидки сделают покупку еще более привлекательной. Если вы ищете классику, которая не выйдет из моды, обратите внимание на раздел кроссовки мужские белые — там есть все для идеального образа.

Мужские кроссовки Nike — почему они вне конкуренции

Nike — это бренд, который диктует правила в мире спортивной и уличной обуви. В 2026 году кроссовки найк мужские будут особенно популярны благодаря сочетанию технологий, стиля и комфорта. Модели с воздушными подушками Air Max или легким верхом Flyknit или гибкой подошвой делают каждый шаг приятным, а дизайн — узнаваемым.

Топ 3 причины выбрать кроссовки Nike

кросівки чоловічі білі
Кроссовки мужские белые, фото: Freepik

Инновации

Технологии амортизации (Air Max, Shox) поглощают удары, поддерживают стопу во время бега или ходьбы. Для тренировок — модели с усиленной фиксацией, для города — легкие и дышащие.

Разнообразие

От классических белых Air Force или Cortez до современных P-6000, или Revolution. Многие модели доступны в белом цвете, что идеально вписывается в тренд total white.

Стиль для любого случая

Nike легко переходит от спортзала к улице. Ретро-силуэты вдохновленные 90-ми, низкий профиль и минимализм — все это хит 2026 года.

В Intertop ассортимент мужских кроссовок Nike насчитывает более 600 позиций. Популярные модели: Nike P-6000 с ретро-амортизацией, Air Max для максимального комфорта, Court Vision Low для уличного стиля или Revolution 7 для бега. Белые варианты особенно популярны — они добавляют свежести любому луку.

Вот несколько рекомендаций, которые стоит добавить в гардероб

  • Nike Air Max (классика с воздушными подушками — идеальны для города и тренировок);
  • Nike Cortez (ретро-дизайн, низкий профиль, универсальный белый цвет);
  • Nike P-6000 (современный ретро, комфортная амортизация).

Как стилизовать белые кроссовки и Nike зимой

Зимой белые кроссовки добавляют легкости. Вот топ-идеи для 2026 года:

  • Черное шерстяное пальто + серые джинсы + белые Nike Air Force. Добавьте шарф для тепла.
  • Пуховик oversized + черные джоггеры + белые low-top кроссовки. Контраст белого с темным — хит сезона.
  • Чиносы (брюки) + свитер + белые Nike Cortez под бежевое пальто. Идеально для города.
  • Total black (джинсы, худи, куртка) + белые кроссовки для акцента.

Мужские белые кроссовки — инвестиция в стиль на зиму и 2026 год. Они сделают любой образ современным, комфортным и универсальным. Если готовы обновить гардероб, загляните в Intertop — там огромный выбор по привлекательным ценам.

мужская мода стиль кроссовки Nike трендовые образы мужская обувь
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации