Білі кросівки чоловічі та Nike — топ тренди взуття на зиму 2026 року

Хлопець в білих кросівках. Фото: Freepik

У буденному житті чоловічі кросівки залишаються одним з найуніверсальніших елементів гардероба. Вони давно вийшли за межі спортивних майданчиків і стали ключовим акцентом у вуличній моді, casual-образах і навіть smart-casual стилі. Особливо виділяються білі моделі — мінімалістичні та неймовірно практичні. В цьому матеріалі ми розповімо, як стилізувати білі кросівки в чоловічому гардеробі навіть взимку.

Білі кросівки — must-have для чоловіків

Білі кросівки вже кілька сезонів поспіль тримають лідерство в модних рейтингах. У 2026 році тренд на total white або мінімалістичні силуети тільки посилюється — від ретро-моделей 80-90-х до сучасних гібридів з тонкими підошвами.

Чоловічі та жіночі білі кросівки. Фото: Freepik

Взуття білого кольору завжди візуально подовжує ноги, робить образ свіжим і сучасним, а головне — легко комбінується з будь-яким одягом. Головне не забувати про те, що за білим взуттям потрібно доглядати, щоб воно мало охайний вигляд. На вас може бути ідеальний total white, але якщо ваші білі кросівки брудні або з пожовтілою підошвою — перше враження зіпсоване.

Популярність білих кросівок пояснюється кількома факторами

Чоловік в білих кросівках. Фото: Freepik

Універсальність

Біле взуття гарно пасує до джинсів, шортів, спортивних костюмів і навіть костюмів у стилі casual. Білий колір нейтральний, але при цьому додає акценту, роблячи образ легшим і молодіжним.

Комфорт і практичність

Сучасні матеріали — натуральна шкіра, текстиль, сітка або замша — забезпечують повітропроникність і зносостійкість. Багато моделей мають амортизацію, що дуже зручно, особливо це буде відчутно, якщо провести цілий день на ногах.

Тренди чоловічого взуття 2026

За даними модних оглядів, білі кросівки з низьким профілем, ретро-дизайном або мінімалістичними деталями (як в Adidas Samba чи New Balance 990) витісняють масивні "dad shoes". Додайте сюди екологічні матеріали та інновації — і отримаєте ідеальне взуття для міста.

У магазині Intertop представлений величезний вибір білих чоловічих кросівок — понад 2300 моделей від топбрендів. Тут можна знайти варіанти з натуральної шкіри, нубуку, замші чи текстилю, або підошвою що амортизує. Ціни стартують від 2000 грн, а актуальні зимові знижки зроблять покупку ще привабливішою. Якщо ви шукаєте класику, яка не вийде з моди, зверніть увагу на розділ кросівки чоловічі білі — там є все для ідеального образу.

Чоловічі кросівки Nike — чому вони поза конкуренцією

Nike — це бренд, який диктує правила у світі спортивного та вуличного взуття. У 2026 році кросівки найк чоловічі будуть особливо популярні завдяки поєднанню технологій, стилю та комфорту. Моделі з повітряними подушками Air Max або легким верхом Flyknit чи гнучкою підошвою роблять кожний крок приємним, а дизайн — впізнаваним.

Топ 3 причини обрати кросівки Nike

Кросівки чоловічі білі. Фото: Freepik

Інновації

Технології амортизації (Air Max, Shox) поглинають удари, підтримують стопу під час бігу чи ходьби. Для тренувань — моделі з посиленою фіксацією, для міста — легкі та дихаючі.

Різноманітність

Від класичних білих Air Force чи Cortez до сучасних P-6000, чи Revolution. Багато моделей доступні в білому кольорі, що ідеально вписується в тренд total white.

Стиль для будь-якого випадку

Nike легко переходить від спортзалу до вулиці. Ретро-силуети натхненні 90-ми, низький профіль і мінімалізм — все це хіт 2026 року.

В Intertop асортимент чоловічих кросівок Nike налічує понад 600 позицій. Популярні моделі: Nike P-6000 з ретро-амортизацією, Air Max для максимального комфорту, Court Vision Low для вуличного стилю чи Revolution 7 для бігу. Білі варіанти особливо популярні — вони додають свіжості будь-якому луку.

Ось кілька рекомендацій, які варто додати до гардероба

Nike Air Max (класика з повітряними подушками — ідеальні для міста та тренувань);

Nike Cortez (ретро-дизайн, низький профіль, універсальний білий колір);

Nike P-6000 (сучасний ретро, комфортна амортизація).

Як стилізувати білі кросівки та Nike узимку

Узимку білі кросівки додають легкості. Ось топ-ідеї для 2026:

Чорне вовняне пальто + сірі джинси + білі Nike Air Force. Додайте шарф для тепла.

Пуховик oversized + чорні джоггери + білі low-top кросівки. Контраст білого з темним — хіт сезону.

Чіноси (штани) + светр + білі Nike Cortez під бежеве пальто. Ідеально для міста.

Total black (джинси, худі, куртка) + білі кросівки для акценту.

Чоловічі білі кросівки — інвестиція в стиль на зиму та 2026 рік. Вони зроблять будь-який образ сучасним, комфортним і універсальним. Якщо готові оновити гардероб, загляньте в Intertop — там величезний вибір за привабливими цінами.