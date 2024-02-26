Девушка на крыше. Фото: Freepik

Онлайн-платформа BAZAR — полезный ресурс для тех, кто планирует переезд в Америку. Это не только самая популярная доска объявлений онлайн по поиску работы и жилья, но и удобное пространство для общения всех, кто интересуется темой релокации в Штаты.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

Главная задача сервиса BAZAR — упростить вам переезд и адаптацию к жизни в новой стране. Здесь вам дадут советы, как обустроиться и решить бытовые вопросы, поделятся опытом, расскажут важные новости и порекомендуют интересные места в Америке.

Как функционирует BAZAR

Чтобы начать пользоваться всеми выгодами доски объявлений США BAZAR, необходимо пройти простую регистрацию — ввести адрес электронной почты и пароль. Вы получите письмо-подтверждение со ссылкой, перейдя по которой, активируете свою учетную запись.

Девушка в офисе. Фото: Freepik

Что предлагает портал?

Пройдемся по основным разделам платформы:

Работа . Вы найдете множество вакансий в наиболее востребованных сферах рынка труда США. Удобный фильтр по городам и категориям продемонстрирует вам все объявления, отсортировав их в порядке добавления на портал.

. Вы найдете множество вакансий в наиболее востребованных сферах рынка труда США. Удобный фильтр по городам и категориям продемонстрирует вам все объявления, отсортировав их в порядке добавления на портал. Жилье . В этой рубрике собраны предложения аренды, отсортировав которые по локации и виду помещения, вы увидите наиболее выгодные варианты.

. В этой рубрике собраны предложения аренды, отсортировав которые по локации и виду помещения, вы увидите наиболее выгодные варианты. Тракдрайверы . Раздел содержит всю информацию для тех, кто желает устроиться дальнобойщиком, а также арендовать или приобрести транспортное средство.

. Раздел содержит всю информацию для тех, кто желает устроиться дальнобойщиком, а также арендовать или приобрести транспортное средство. Каталог бизнесов. Здесь размещена информация о специалистах, которые понадобятся вам в новой стране: из сферы медицины, красоты и здоровья, ремонта, образования, юриспруденции, страхования, клининга и т.д.

Здесь размещена информация о специалистах, которые понадобятся вам в новой стране: из сферы медицины, красоты и здоровья, ремонта, образования, юриспруденции, страхования, клининга и т.д. Больше. Тут собраны самые свежие новости о жизни в Америке, афиши событий, блог с ценными рекомендациями и объявления людей, предлагающих разные услуги — от нянь и домработниц до юристов и менеджеров.

Например, если вы ищете вакансию мастера по маникюру в Майами — выберите вкладку "Работа", затем в перечне локаций нажмите на Miami, FL и укажите категорию "Парикмахерские | Салоны красоты | SPA".

Для просмотра предложений аренды помещений перейдите на вкладку "Жилье", в списке выберите нужный город и тип недвижимости — платформа отсортирует для вас актуальные объявления.

Нужен специалист узкого направления? Загляните в "Каталог бизнесов", где все профессии представлены в виде удобных категорий — нажмите на интересующую, выберите локацию и готово!

Во вкладке "Больше" → "Афиша" можно ознакомиться с запланированными мероприятиями и сразу же забронировать билет. Пролистайте страницы блога — здесь делятся опытом переезда в Америку ваши соотечественники. А если вы не представляете свое утро без свежей сводки новостей — вкладка "Новости" создана специально для вас!

Почему BAZAR — именно то, что вам нужно?

Доска бесплатных объявлений BAZAR — тот самый добрый знакомый, который буквально за руку проведет вас в новую жизнь в Америке. В чем же его преимущества?

Помощь в адаптации

Информация, которая здесь собрана, упрощает знакомство с новой страной, структурируя и раскладывая все по полочкам. Вы узнаете все подводные камни и нюансы заполнения документации, найдете курсы по улучшению знаний английского и многое другое.

Большая база объявлений

Широкий выбор вакансий, размещенных на страницах BAZAR, позволит каждому иммигранту трудоустроиться в стране даже без знаний языка! Все объявления проходят тщательную модерацию, что исключает риск столкновения с мошенниками.

Облегчение интеграции в американское общество

Поиск жилья и работы в Америке — непростая задача, если бездумно мониторить интернет-ресурсы. Более того, приобщение к культурной жизни Штатов — также важная составляющая быта в новой стране. Доска объявлений в США BAZAR собрала все самое необходимое для иммигранта, без воды и назойливой рекламы.

Ответ на любой вопрос о переезде

Какой бы вопрос про иммиграцию в США вас ни беспокоил, ответ на него уже есть на страницах платформы. Вероятно, что до вас уже кто-то сталкивался с той или иной проблемой.

Акцент на ваш комфорт

Девушка говорит по телефону. Фото: Freepik

Сервис BAZAR — это:

группы в одной из топовых соцсетей Facebook о поиске жилья и работы в Штатах;

страницы Instagram, повествующие о жизни в больших городах Америки;

каналы и чаты в Telegram, где собрались ваши единомышленники и соотечественники;

мобильное приложение для iOS и Android, чтобы оставаться на связи в любое время.

Платформа уже помогла многим иммигрантам. Например, Игорю требовались услуги механика и домработницы. Перейдя на сайт, он нашел нужных специалистов. Виктория искала водителей в свою компанию — и в первый день размещения объявления на портале закрыла вакансии. И таких историй сотни!

BAZAR — ваш лучший помощник по иммиграции в Штаты!

Если вы только планируете переезд, а спросить обо всех особенностях процесса не у кого — выручит BAZAR. А может, вы переехали в Америку, но растеряны и не понимаете, за что хвататься? Снова на помощь придет BAZAR!

Сервис рассчитан на то, чтобы дать вам ответ, совет и подсказку в любом вопросе иммиграции в Штаты. Устроиться на работу, арендовать жилье, взять авто в лизинг или обратиться к компетентному специалисту — не проблема, если перед этим заглянуть на страницы BAZAR.

Это не просто полезный ресурс, а целое сообщество людей, которых объединяет принятое решение о переезде в США. Здесь вы найдете воодушевляющие и мотивирующие истории и ценные советы, что поможет легче влиться в американское общество. В этом и суть слогана веб-ресурса: "Нет знакомых в Америке — есть BAZAR!"