Дівчина на даху. Фото: Freepik

Онлайн-платформа BAZAR — корисний ресурс для тих, хто планує переїзд до Америки. Це не тільки найпопулярніша дошка оголошень онлайн з пошуку роботи та житла, але й зручний простір для спілкування всіх, хто цікавиться темою релокації до Штатів.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Головне завдання сервісу BAZAR — спростити вам переїзд та адаптацію до життя в новій країні. Тут вам дадуть поради, як облаштуватися та вирішити побутові питання, поділяться досвідом, розкажуть важливі новини та порекомендують цікаві місця в Америці.

Як функціонує BAZAR

Щоб почати користуватися всіма вигодами дошки оголошень США BAZAR, необхідно пройти просту реєстрацію — ввести адресу електронної пошти та пароль. Ви отримаєте лист-підтвердження з посиланням, перейшовши за яким, активуєте свій обліковий запис.

Дівчина в офісі. Фото: Freepik

Що пропонує портал?

Пройдемося по основних розділах платформи:

Робота . Ви знайдете безліч вакансій у найбільш затребуваних сферах ринку праці США. Зручний фільтр за містами та категоріями продемонструє вам усі оголошення, відсортувавши їх у порядку додавання на портал.

. Ви знайдете безліч вакансій у найбільш затребуваних сферах ринку праці США. Зручний фільтр за містами та категоріями продемонструє вам усі оголошення, відсортувавши їх у порядку додавання на портал. Житло . У цій рубриці зібрані пропозиції оренди, відсортувавши які за локацією та видом приміщення, ви побачите найвигідніші варіанти.

. У цій рубриці зібрані пропозиції оренди, відсортувавши які за локацією та видом приміщення, ви побачите найвигідніші варіанти. Тракдрайвери . Розділ містить всю інформацію для тих, хто бажає влаштуватись далекобійником, а також орендувати або придбати транспортний засіб.

. Розділ містить всю інформацію для тих, хто бажає влаштуватись далекобійником, а також орендувати або придбати транспортний засіб. Каталог бізнесів. Тут розміщена інформація про фахівців, які знадобляться вам у новій країні: зі сфери медицини, краси та здоров'я, ремонту, освіти, юриспруденції, страхування, клінінгу тощо.

Тут розміщена інформація про фахівців, які знадобляться вам у новій країні: зі сфери медицини, краси та здоров'я, ремонту, освіти, юриспруденції, страхування, клінінгу тощо. Більше. Тут зібрані найсвіжіші новини про життя в Америці, афіші подій, блог з цінними рекомендаціями та оголошення людей, які пропонують різні послуги — від нянь та домробітниць до юристів та менеджерів.

Наприклад, якщо ви шукаєте вакансію майстра з манікюру в Маямі, оберіть вкладку "Робота", потім у переліку локацій натисніть на Miami, FL і вкажіть категорію "Перукарські | Салони краси | SPA".

Для перегляду пропозицій оренди приміщень перейдіть на вкладку "Житло", у списку оберіть необхідне місто та тип нерухомості — платформа відсортує для вас актуальні оголошення.

Потрібен спеціаліст вузького напряму?

Загляньте в "Каталог бізнесів", де всі професії представлені у вигляді зручних категорій, натисніть на цікаву, виберіть локацію та готово!

У вкладці "Більше" → "Афіша" можна ознайомитись із запланованими заходами та одразу ж забронювати квиток. Перейдіть сторінки блогу — тут діляться досвідом переїзду до Америки ваші співвітчизники. А якщо ви не уявляєте свого ранку без свіжого зведення новин — вкладка "Новини" створена спеціально для вас!

Чому BAZAR саме те, що вам потрібно?

Дошка безкоштовних оголошень BAZAR — той найдобріший знайомий, який буквально за руку проведе вас у нове життя в Америці. У чому його переваги?

Допомога в адаптації

Інформація, яка тут зібрана, спрощує знайомство з новою країною, структуруючи та розкладаючи все по поличках. Ви дізнаєтесь про всі підводні камені та нюанси заповнення документації, знайдете курси з покращення знань англійської та багато іншого.

Велика база оголошень

Широкий вибір вакансій на сторінках BAZAR дозволить кожному іммігранту працевлаштуватися в країні навіть без знання мови! Всі оголошення проходять ретельну модерацію, що унеможливлює зіткнення із шахраями.

Полегшення інтеграції до американського суспільства

Пошук житла та роботи в Америці — непросте завдання, якщо бездумно моніторити інтернет-ресурси. Мало того, залучення до культурного життя Штатів є також важливою складовою побуту в новій країні. Дошка оголошень в США BAZAR зібрала все необхідне для іммігранта, без води та настирливої реклами.

Відповідь на будь-яке питання про переїзд

Яке б питання про імміграцію в США вас не турбувало, відповідь на нього вже є на сторінках платформи. Імовірно, що до вас уже хтось стикався з тією чи іншою проблемою.

Акцент на ваш комфорт

Дівчина розмовляє по телефону. Фото: Freepik

Сервіс BAZAR — це:

групи в одній із топових соцмереж Facebook про пошук житла та роботи в Штатах;

сторінки Instagram, що оповідають про життя у великих містах Америки;

канали та чати в Telegram, де зібралися ваші однодумці та співвітчизники;

мобільний додаток для iOS та Android, щоб залишатися на зв'язку в будь-який час.

Платформа вже допомогла багатьом іммігрантам. Наприклад, Ігорю були потрібні послуги механіка та домробітниці. Перейшовши на сайт, він знайшов потрібних фахівців. Вікторія шукала водіїв у свою компанію — і першого дня розміщення оголошення на порталі закрила вакансії. І таких історій сотні!

BAZAR — ваш найкращий помічник з імміграції до Штатів!

Якщо ви тільки плануєте переїзд, а запитати про всі особливості процесу нема в кого — допоможе BAZAR. А може, ви переїхали в Америку, але розгублені й не розумієте за що хапатися? Знову на допомогу прийде BAZAR!

Сервіс розрахований на те, щоб дати вам відповідь, пораду та підказку у будь-якому питанні імміграції до Штатів. Влаштуватися на роботу, орендувати житло, взяти авто в лізинг або звернутися до компетентного фахівця — не проблема, якщо зазирнути на сторінки BAZAR.

Це не просто корисний ресурс, а ціла спільнота людей, яких об'єднує ухвалене рішення про переїзд до США. Тут ви знайдете історії, що надихають і мотивують, та цінні поради, що допоможе легше влитися в американське суспільство. У цьому й суть слогану веб-ресурсу: "Немає знайомих в Америці — є BAZAR!"