"Аква Миргород" запустила в продажу два новых напитка

Дата публикации 3 марта 2026 11:09
Аква Миргород объявила о старте продаж двух новинок — детали
Вода от "Аква Миргород". Фото: Аква Миргород

Компания "Аква Миргород", производитель минеральных и витаминизированных вод из Миргорода (Полтавская область), официально сообщила о запуске двух новых продуктов — COLLAGEN и NATURAL ENERGY. Эти напитки открывают для бренда новое направление — функциональную гидратацию, сочетающую пользу природных компонентов и современные пищевые технологии.

AQUA Миргород COLLAGEN — это вода с морским коллагеном, разработанная для поддержания здоровья кожи и суставов. Напиток имеет мягкий и сбалансированный вкус малины и мяты, а в его составе — гидролизованный рыбный коллаген (океанический рыбный коллаген), экстракт эхинацеи, а также группа витаминов В, витамин Е, С и D-calcium. В одной бутылке AQUA Миргород COLLAGEN содержится 1,37 г гидрализованного рыбного коллагена и всего 4 калории.

Читайте также:
Аква Миргород презентувала нову воду - скільки коштує
Вода от "Аква Миргород" COLLAGEN. Фото: Аква Миргород

AQUA Миргород NATURAL ENERGY — это энергетический напиток, созданный на основе природных компонентов, без сахара, без кофеина и без таурина, содержит витаминный комплекс, который поддерживает энергетический обмен и общий тонус организма, нормализует функционирование нервной системы, уменьшает усталость, поддерживает иммунитет и защищает организм от стресса. Такое сочетание делает этот энергетик более безопасным и легким в потреблении даже для тех, кто придерживается здорового образа жизни.

нова вода від Аква Миргород - де купити
Вода от "Аква Миргород" NATURAL ENERGY. Фото: Аква Миргород

"Наша задача — создавать продукты, которые соответствуют реалиям времени: природные, сбалансированные, честные в своем составе. Вода — это основа жизни, и мы превращаем ее в источник энергии и восстановления", — говорится в официальном заявлении компании.

Запуск новых напитков является стратегическим шагом "Аква Миргород" в развитии wellness-сегмента в Украине. Компания начала деятельность в 2023 году, а производство расположено в Миргороде — месте, известном минеральными источниками с уникальным микроэлементным составом. В продуктовую линейку бренда входят минеральная вода DETOX, вода с витамином D3, газированная вода SPARKLING и питьевая негазированная вода STILL.

Представление напитков COLLAGEN и NATURAL ENERGY обозначает изменение подхода к потреблению воды: теперь она воспринимается не только как базовый элемент ежедневного рациона, а как функциональный продукт, помогающий поддерживать здоровье, красоту и естественную активность.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
