Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Промо "Аква Миргород" оголосила про старт продажів двох нових напоїв

"Аква Миргород" оголосила про старт продажів двох нових напоїв

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 11:09
Аква Миргород запустила продаж нових напоїв — подробиці
Вода від "Аква Миргород". Фото: Аква Миргород

Компанія "Аква Миргород", виробник мінеральних і вітамінізованих вод із Миргорода (Полтавська область), офіційно повідомила про запуск двох нових продуктів — COLLAGEN і NATURAL ENERGY. Ці напої відкривають для бренду новий напрям — функціональну гідратацію, що поєднує користь природних компонентів і сучасні харчові технології. 

AQUA Миргород COLLAGEN — це вода з морським колагеном, розроблена для підтримки здоров'я шкіри й суглобів. Напіймає м'який та збалансований смак малини та м'яти, а в його складі – гідролізований рибний колаген (океанічний рибний колаген), екстракт ехінацеї, а також група вітамінів В, вітамін Е, С и D-calcium. В одній пляшці AQUA Миргород COLLAGEN міститься 1,37 г гідралізованого рибного колагену і всього 4 калорії.  

Реклама
Читайте також:
Аква Миргород презентувала нову воду - скільки коштує
Вода від "Аква Миргород" COLLAGEN. Фото: Аква Миргород

AQUA Миргород NATURAL ENERGY — це енергетичний напій, створений на основі природних компонентів, без цукру, без кофеїну та без таурину, містить вітамінний комплекс, який підтримує енергетичний обмін і загальний тонус організму, нормалізує функціонування нервової системи, зменшує втому, підтримує імунітет і захищає організм від стресу. Таке поєднання робить цей енергетик більш безпечним та легшим у споживанні навіть для тих, хто дотримується здорового способу життя.  

нова вода від Аква Миргород - де купити
Вода від "Аква Миргород" NATURAL ENERGY. Фото: Аква Миргород

"Наше завдання — створювати продукти, які відповідають реаліям часу: природні, збалансовані, чесні у своєму складі. Вода — це основа життя, і ми перетворюємо її на джерело енергії та відновлення", — йдеться в офіційній заяві компанії. 

Запуск нових напоїв є стратегічним кроком "Аква Миргород" у розвитку wellness-сегменту в Україні. Компанія розпочала діяльність у 2023 році, а виробництво розташоване в Миргороді — місці, відомому мінеральними джерелами з унікальним мікроелементним складом. В продуктову лінійку бренду входять мінеральна вода DETOX, вода з вітаміном D3, газована вода SPARKLING та питна негазована вода STILL. 

Представлення напоїв COLLAGEN і  NATURAL ENERGY позначає зміну підходу до споживання води: тепер вона сприймається не лише як базовий елемент щоденного раціону, а як функціональний продукт, що допомагає підтримувати здоров'я, красу й природну активність. 

здоров'я вода мінеральна вода краса енергія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації