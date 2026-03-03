Аква Миргород запустила продаж нових напоїв — подробиці

Вода від "Аква Миргород". Фото: Аква Миргород

Компанія "Аква Миргород", виробник мінеральних і вітамінізованих вод із Миргорода (Полтавська область), офіційно повідомила про запуск двох нових продуктів — COLLAGEN і NATURAL ENERGY. Ці напої відкривають для бренду новий напрям — функціональну гідратацію, що поєднує користь природних компонентів і сучасні харчові технології.

AQUA Миргород COLLAGEN — це вода з морським колагеном, розроблена для підтримки здоров'я шкіри й суглобів. Напіймає м'який та збалансований смак малини та м'яти, а в його складі – гідролізований рибний колаген (океанічний рибний колаген), екстракт ехінацеї, а також група вітамінів В, вітамін Е, С и D-calcium. В одній пляшці AQUA Миргород COLLAGEN міститься 1,37 г гідралізованого рибного колагену і всього 4 калорії.

Реклама

Читайте також:

Вода від "Аква Миргород" COLLAGEN. Фото: Аква Миргород

AQUA Миргород NATURAL ENERGY — це енергетичний напій, створений на основі природних компонентів, без цукру, без кофеїну та без таурину, містить вітамінний комплекс, який підтримує енергетичний обмін і загальний тонус організму, нормалізує функціонування нервової системи, зменшує втому, підтримує імунітет і захищає організм від стресу. Таке поєднання робить цей енергетик більш безпечним та легшим у споживанні навіть для тих, хто дотримується здорового способу життя.

Вода від "Аква Миргород" NATURAL ENERGY. Фото: Аква Миргород

"Наше завдання — створювати продукти, які відповідають реаліям часу: природні, збалансовані, чесні у своєму складі. Вода — це основа життя, і ми перетворюємо її на джерело енергії та відновлення", — йдеться в офіційній заяві компанії.

Запуск нових напоїв є стратегічним кроком "Аква Миргород" у розвитку wellness-сегменту в Україні. Компанія розпочала діяльність у 2023 році, а виробництво розташоване в Миргороді — місці, відомому мінеральними джерелами з унікальним мікроелементним складом. В продуктову лінійку бренду входять мінеральна вода DETOX, вода з вітаміном D3, газована вода SPARKLING та питна негазована вода STILL.

Представлення напоїв COLLAGEN і NATURAL ENERGY позначає зміну підходу до споживання води: тепер вона сприймається не лише як базовий елемент щоденного раціону, а як функціональний продукт, що допомагає підтримувати здоров'я, красу й природну активність.