Юморист Юрий Великий собрал аншлаг и большую помощь для ВСУ

Актер студии "Квартал 95" собрал аншлаг и большую помощь для ВСУ
12 марта в КВЦ "Парковый" состоялся концерт лучшего пародиста страны – Юрия Великого. Концерт прошел с аншлагом и собрал более 100 тысяч гривен.
Эти деньги и средства от билетов будут направлены на закупку 2х дронов для 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха, сообщают организаторы мероприятия.
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Юрий Великий – популярный украинский юморист, актер и автор студии "Квартал 95", известный своими острыми пародиями, любимец публики. Его номера собирают миллионы просмотров в Интернете. На благотворительном концерте Юрий представил премьерную репризу о президенте Зеленском и специально записанном для концерта видео, где он снова остроумно изобразил Фейгина и Арестовича.
Порадовали зрителей и сыгранные вживую пародии, уже ставшие вирусными в интернете: миниатюры о туристке из Алушты, шубы за сыновей и песни депутата Майданова.
"Очень приятные впечатления от концерта! Он прошел в очень теплой дружеской атмосфере. Собралось много людей, которые получили те же положительные эмоции, за которыми собственно и пришли. И главное, во время этого благотворительного концерта нам удалось собрать средства на покупку дронов для наших защитников" , — подчеркнул Великий.
В ближайшее время ждите Юрия Великого с программой "Душевно, по-домашнему" в городах:
1 апреля — Днепр, Дворец культуры машиностроителей
2 апреля — Каменское, АМДТ им. Л.Украинки
3 апреля — Черкассы, Черкасская областная филармония
4 апреля — Одесса, Театр Музкомедии
11 мая — Ужгород, Закарпатский Драмтеатр
12 мая — Мукачево, Дворец культуры и искусств
13 мая — Львов, Малевич
В мае месяце Юрий посетит такие города: Луцк, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь и Винница.
Напомним, 11 марта в КВЦ "Парковый" прошел благотворительный ужин с участием любимцев украинской публики: Александра Пономарева, Михаила Хомы (DZIDZIO) и Юрия Горбунова.
Со сцены звучали любимые песни, состоялась премьера песни "Гей, соколи", которая возглавляет первое место в трендах YouTube, а в конце ужина зазвучал Гимн Украины в исполнении Александра Пономарева.