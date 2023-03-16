Гуморист Юрій Великий зібрав аншлаг та велику допомогу для ЗСУ

Актор студії “Квартал 95” зібрав аншлаг та велику допомогу для ЗСУ
12 березня у КВЦ "Парковий" відбувся концерт найкращого пародиста країни — Юрія Великого. Концерт пройшов з аншлагом і зібрав понад 100 000 гривень.
Ці гроші та кошти від квитків будуть спрямовані на закупівлю 2-х дронів для 53-тьої ОМБр імені князя Володимира Мономаха, повідомляють організатори заходу.
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Юрій Великий — популярний український гуморист, актор та автор студії "Квартал 95", відомий своїми гострими пародіями, улюбленець публіки. Його номери збирають мільйони переглядів в інтернеті. На благодійному концерті Юрій представив прем’єрну репризу про президента Зеленського та спеціально записане для концерту відео, де він знову дотепно зобразив Фейгіна та Арестовича.
Порадували глядачів і зіграні наживо пародії, що вже стали вірусними в інтернеті: мініатюри про туристку з Алушти, шуби за синів та пісні депутата Майданова.
"Дуже приємні враження від концерту! Він пройшов в дуже теплій дружній атмосфері. Зібралось багато людей, які отримали ті самі позитивні емоції, за якими, власне, і прийшли. І головне, під час цього благодійного концерту нам вдалося зібрати кошти на купівлю дронів для наших захисників", — наголосив Великий.
Найближчим часом чекайте Юрія Великого з програмою "Душевно, по-домашньому" у містах:
1 квітня — Дніпро, Палац культури машинобудівників
2 квітня — Кам'янське, АМДТ ім. Л. Українки
3 квітня — Черкаси, Черкаська обласна філармонія
4 квітня — Одеса, Театр Музкомедії
11 травня — Ужгород, Закарпатський Драмтеатр
12 травня — Мукачево, Палац культури і мистецтв
13 травня — Львів, Малевич
В травні Юрій завітає до таких міст: Луцьк, Рівне, Житомир, Хмельницький, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль та Вінниця.
Нагадаємо, 11 березня у КВЦ "Парковий" пройшла благодійна вечеря за участі улюбленців української публіки: Олександра Пономарьова, Михайла Хоми (DZIDZIO) та Юрія Горбунова.
Зі сцени звучали улюблені пісні, відбулась прем’єра пісні "Гей, соколе", яка наразі очолює перше місце у трендах YouTube, а наприкінці вечері зазвучав Гімн України у виконанні Олександра Пономарьова.