Заказ iPhone 16 Pro в интернет-магазине официального дилера Apple в Украине

iPhone 16 Pro. Фото: из сети

Выход новой линейки Айфон всегда вызывает повышенный ажиотаж. Часть покупателей принимает однозначное решение поскорее заказать Айфон 16 Про в Украине, чтобы насладиться обновленным функционалом и новыми техническими характеристиками. Но есть и такие клиенты, которые ждут снижения цен на модели предыдущих лет. Однако есть одно "но": Apple обычно снимает с производства Pro версии прошлых поколений, и оставляет лишь базовые модели.

Таким образом, если вы давно мечтали о покупке iPhone, самое время мониторить цены на такие модели:

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iPhone 11 — сегодня самый доступный по цене телефон Apple, который еще производят;

iPhone 12 — его выбирают из-за актуальности и тонкого корпуса;

iPhone 13 — цена на этот девайс резко обвалилась после выхода 15 линейки;

iPhone 14 и 15 — должны подешеветь в ближайшие месяцы.

Если же у вас уже есть Айфон, к примеру iPhone 14 Pro 2022 года, стоит рассмотреть возможность обновления по одной простой причине — ваша модель не получит Apple Intelligence. Это набор интеллектуальных функций на базе системы искусственного интеллекта.

iPhone 16 Pro — сравнение с iPhone 14 Pro

Для простоты восприятия приведем основные характеристики iPhone 16 Pro и 14 Pro в виде таблицы, затем пройдемся по ключевым моментам.

Характеристики iPhone 16 Pro iPhone 14 Pro Процессор Apple A18 Pro (первый в рейтинге) Apple A16 Bionic (седьмой в рейтинге) Графический процессор 6-ядерный Apple GPU 5-ядерный Apple GPU Оперативная память 8 Гб 6 Гб Внутренняя память 128/256/512 Гб, 1 Тб 128/256/512 Гб, 1 Тб Основная камера и Селфи 48+48+12 Мп, 12 Мп 48+12+12 Мп, 12 Мп Батарея, зарядка 3582 мАч, до 45 Вт 3200 мАч, 25 Вт Автономность Видео до 27 часов Видео до 23 часов Экран 6,3" OLED Super Retina XDR, 460ppi, 60-120 Gz 6,1" OLED, 460ppi, 60-120 Gz

На первый взгляд, изменения не самые значительные:

немного увеличился экран;

более мощный процессор;

емкость аккумулятора выше;

плюс два гигабайта оперативной памяти;

появилось два сенсора на 48 Мп.

Но каждое из этих изменений влечет за собой улучшение функционала.

iPhone 16 Pro та iPhone 14 Pro . Фото: из сети

Apple Intelligence

Увеличение оперативной памяти на 2 Гб дало возможность интегрировать в iPhone 16 Pro абсолютно новые возможности искусственного интеллекта Apple. iPhone 14 Pro, хоть и сможет обновляться еще несколько лет, уже не получит AI. Для многих это основная причина купить iPhone 16 Pro в Украине. А старый iPhone 14 Pro всегда можно выгодно продать или обменять по программе Трейд Ин.

Новые камеры и оптический зум

iPhone 14 Pro обладал 3-кратным оптическим и 15-кратным цифровым зумом. А вот у iPhone 16 Pro показатели лучше. Благодаря увеличению экрана появилось место для установки тетрапризмы – особой системы из четырех линз. Теперь iPhone 16 Pro, так же как и iPhone 16 Pro Max, поддерживает 5-кратный оптический зум и 25-кратный цифровой.

Более того, iPhone 16 Pro обзавелся новой кнопкой – Camera Control. Она предназначена для быстрого управления камерой, для доступа к функционалу AI. Кстати, iPhone 16 Pro обладает и Action Button, которой также нет на iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro . Фото: из сети

iPhone 16 Pro — титан вместо алюминия

Начиная с 15-го поколения все Айфоны Про-версии изготавливаются из стекла и титана. По сравнению со сталью и алюминием это более легкий и приятный наощупь металл. К тому же он обладает чрезвычайной прочностью и отличается солидным внешним видом, красиво блестит на солнце.

Конечно же, iPhone 14 Pro — вполне актуальный и мощный смартфон, который еще долго будет занимать высшие позиции в рейтингах. Однако, если вы желаете шагать в ногу с прогрессом, стоит рассмотреть возможность заказа iPhone 16 Pro в интернет-магазине официального дилера Apple в Украине.