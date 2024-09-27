Заказ iPhone 16 Pro в интернет-магазине официального дилера Apple в Украине

Айфон 16 Про сравнили с Айфон 14 Про: эксперты советуют обновиться
Выход новой линейки Айфон всегда вызывает повышенный ажиотаж. Часть покупателей принимает однозначное решение поскорее заказать Айфон 16 Про в Украине, чтобы насладиться обновленным функционалом и новыми техническими характеристиками. Но есть и такие клиенты, которые ждут снижения цен на модели предыдущих лет. Однако есть одно "но": Apple обычно снимает с производства Pro версии прошлых поколений, и оставляет лишь базовые модели.
Таким образом, если вы давно мечтали о покупке iPhone, самое время мониторить цены на такие модели:
- iPhone 11 — сегодня самый доступный по цене телефон Apple, который еще производят;
- iPhone 12 — его выбирают из-за актуальности и тонкого корпуса;
- iPhone 13 — цена на этот девайс резко обвалилась после выхода 15 линейки;
- iPhone 14 и 15 — должны подешеветь в ближайшие месяцы.
Если же у вас уже есть Айфон, к примеру iPhone 14 Pro 2022 года, стоит рассмотреть возможность обновления по одной простой причине — ваша модель не получит Apple Intelligence. Это набор интеллектуальных функций на базе системы искусственного интеллекта.
iPhone 16 Pro — сравнение с iPhone 14 Pro
Для простоты восприятия приведем основные характеристики iPhone 16 Pro и 14 Pro в виде таблицы, затем пройдемся по ключевым моментам.
|
Характеристики
|
iPhone 16 Pro
|
iPhone 14 Pro
|
Процессор
|
Apple A18 Pro (первый в рейтинге)
|
Apple A16 Bionic (седьмой в рейтинге)
|
Графический процессор
|
6-ядерный Apple GPU
|
5-ядерный Apple GPU
|
Оперативная память
|
8 Гб
|
6 Гб
|
Внутренняя память
|
128/256/512 Гб, 1 Тб
|
128/256/512 Гб, 1 Тб
|
Основная камера и Селфи
|
48+48+12 Мп, 12 Мп
|
48+12+12 Мп, 12 Мп
|
Батарея, зарядка
|
3582 мАч, до 45 Вт
|
3200 мАч, 25 Вт
|
Автономность
|
Видео до 27 часов
|
Видео до 23 часов
|
Экран
|
6,3" OLED Super Retina XDR, 460ppi, 60-120 Gz
|
6,1" OLED, 460ppi, 60-120 Gz
На первый взгляд, изменения не самые значительные:
- немного увеличился экран;
- более мощный процессор;
- емкость аккумулятора выше;
- плюс два гигабайта оперативной памяти;
- появилось два сенсора на 48 Мп.
Но каждое из этих изменений влечет за собой улучшение функционала.
Apple Intelligence
Увеличение оперативной памяти на 2 Гб дало возможность интегрировать в iPhone 16 Pro абсолютно новые возможности искусственного интеллекта Apple. iPhone 14 Pro, хоть и сможет обновляться еще несколько лет, уже не получит AI. Для многих это основная причина купить iPhone 16 Pro в Украине. А старый iPhone 14 Pro всегда можно выгодно продать или обменять по программе Трейд Ин.
Новые камеры и оптический зум
iPhone 14 Pro обладал 3-кратным оптическим и 15-кратным цифровым зумом. А вот у iPhone 16 Pro показатели лучше. Благодаря увеличению экрана появилось место для установки тетрапризмы – особой системы из четырех линз. Теперь iPhone 16 Pro, так же как и iPhone 16 Pro Max, поддерживает 5-кратный оптический зум и 25-кратный цифровой.
Более того, iPhone 16 Pro обзавелся новой кнопкой – Camera Control. Она предназначена для быстрого управления камерой, для доступа к функционалу AI. Кстати, iPhone 16 Pro обладает и Action Button, которой также нет на iPhone 14 Pro.
iPhone 16 Pro — титан вместо алюминия
Начиная с 15-го поколения все Айфоны Про-версии изготавливаются из стекла и титана. По сравнению со сталью и алюминием это более легкий и приятный наощупь металл. К тому же он обладает чрезвычайной прочностью и отличается солидным внешним видом, красиво блестит на солнце.
Конечно же, iPhone 14 Pro — вполне актуальный и мощный смартфон, который еще долго будет занимать высшие позиции в рейтингах. Однако, если вы желаете шагать в ногу с прогрессом, стоит рассмотреть возможность заказа iPhone 16 Pro в интернет-магазине официального дилера Apple в Украине.
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