Замовлення iPhone 16 Pro в інтернет-магазині офіційного дилера Apple в Україні

Айфон 16 Про: порівняли з Айфон 14 Про: експерти радять оновитися
Вихід нової лінійки Айфон завжди викликає підвищений ажіотаж. Частина покупців приймає однозначне рішення якомога швидше замовити Айфон 16 Про в Україні, щоб насолодитися оновленим функціоналом та новими технічними характеристиками. Але є й такі клієнти, які чекають на зниження цін на моделі попередніх років. Однак є одне "але": Apple зазвичай знімає з виробництва Pro версії минулих поколінь і залишає лише базові моделі.
Таким чином, якщо ви давно мріяли про покупку iPhone, саме час моніторити ціни на такі моделі:
- iPhone 11 — сьогодні найдоступніший за ціною телефон Apple, який ще виробляють;
- iPhone 12 — його вибирають через актуальність та тонкий корпус;
- iPhone 13 — ціна на цей девайс різко обвалилася після виходу 15 лінійки;
- iPhone 14 та 15 — повинні подешевшати протягом найближчих місяців.
Якщо ж у вас вже є iPhone, наприклад iPhone 14 Pro 2022 року, варто розглянути можливість оновлення з однієї простої причини — ваша модель не отримає Apple Intelligence. Це набір інтелектуальних функцій з урахуванням системи штучного інтелекту.
iPhone 16 Pro — порівняння з iPhone 14 Pro
Для простоти сприйняття наведемо основні характеристики iPhone 16 Pro та 14 Pro у вигляді таблиці, потім пройдемося за ключовими моментами.
|
Характеристики
|
iPhone 16 Pro
|
iPhone 14 Pro
|
Процессор
|
Apple A18 Pro (перший у рейтингу)
|
Apple A16 Bionic (сьомий у рейтингу)
|
Графічний процесор
|
6-ядерний Apple GPU
|
5-ядерний Apple GPU
|
Оперативна пам'ять
|
8 Гб
|
6 Гб
|
Внутрішня пам'ять
|
128/256/512 Гб, 1 Тб
|
128/256/512 Гб, 1 Тб
|
Основна камера та Селфі
|
48+48+12 Мп, 12 Мп
|
48+12+12 Мп, 12 Мп
|
Батарея, зарядка
|
3582 мАч, до 45 Вт
|
3200 мАч, 25 Вт
|
Автономність
|
Відео до 27 часов
|
Відео до 23 часов
|
Екран
|
6,3" OLED Super Retina XDR, 460ppi, 60-120 Gz
|
6,1" OLED, 460ppi, 60-120 Gz
На перший погляд, зміни не найзначніші:
- трохи збільшився екран;
- більш потужний процесор;
- ємність акумулятора вища;
- плюс два гігабайти оперативної пам'яті;
- з'явилося два сенсори на 48 Мп.
Але кожна з цих змін спричиняє покращення функціоналу.
Apple Intelligence
Збільшення оперативної пам'яті на 2 Гб дало можливість інтегрувати в iPhone 16 Pro нові можливості штучного інтелекту Apple. iPhone 14 Pro, хоч і зможе оновлюватись ще кілька років, вже не отримає AI. Для багатьох це є основною причиною купити iPhone 16 Pro в Україні. А старий iPhone 14 Pro завжди можна вигідно продати чи обміняти за програмою Трейд Ін.
Нові камери та оптичний зум
iPhone 14 Pro володів 3-кратним оптичним і 15-кратним цифровим зумом. А ось у iPhone 16 Pro показники кращі. Завдяки збільшенню екрану з'явилося місце для встановлення тетрапризм – особливої системи з чотирьох лінз. Тепер iPhone 16 Pro, як і iPhone 16 Pro Max, підтримує 5-кратний оптичний зум і 25-кратний цифровий.
Більше того, iPhone 16 Pro обзавівся новою кнопкою – Camera Control. Вона призначена для швидкого керування камерою, доступу до функціоналу AI. До речі, iPhone 16 Pro має і Action Button, якої також немає на iPhone 14 Pro.
iPhone 16 Pro — титан замість алюмінію
Починаючи з 15-го покоління всі айфони Про-версії виготовляються зі скла та титану. У порівнянні зі сталлю та алюмінієм це легший і приємніший на дотик метал. До того ж він має надзвичайну міцність і відрізняється солідним зовнішнім виглядом, красиво блищить на сонці.
Звичайно ж, iPhone 14 Pro — цілком актуальний та потужний смартфон, який ще довго займатиме найвищі позиції у рейтингах. Однак, якщо ви бажаєте крокувати в ногу з прогресом, варто розглянути можливість замовлення iPhone 16 Pro в інтернет-магазині офіційного дилера Apple в Україні.
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