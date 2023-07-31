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Adidas Ozweego: что стоит за успехом этой модели?

31 июля 2023 19:23
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Надежда Клочко
Редактор
Adidas Ozweego: что стоит за успехом этой модели?
Кроссовки Аdidas Ozweego стали культовой моделью уличной моды
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Многие модели Аdidas вышли за рамки своего назначения из-за успеха у потребителей. Одной из таких является Аdidas Ozweego — кроссовки, ставшие культовой моделью уличной моды благодаря своему футуристическому дизайну и инновационным функциям.

Ozweego почти сразу после выхода завоевали сердца поклонников кроссовок по всему миру. История модели началась еще в 90-е, но она до сих пор остается актуальной и популярной среди модных энтузиастов.

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Начало легенды

Первые кроссовки Аdidas Ozweego вышли в 1996 году. Это была универсальная модель для бега с тремя полосками по бокам и большим брендингом на язычках и пятках. Особенностью модели была толстая подошва, производимая с технологией амортизации adiPrene и системой поддержки стопы Torsion. Невероятно легкие, эффектные и удобные, Аdidas Ozweego сразу стали очень популярными, и уже через год компания решилась на выпуск сиквела — модели Аdidas Ozweego 2. Второе поколение кроссовок не изменилось с точки зрения технологий, но обновленный дизайн верха приобрел ту высокую детализацию, за которую мы любим модели Ozweego сегодня.

В 1998 году состоялся релиз Аdidas Ozweego 3. Создавая очередную часть франшизы, конструкторы Аdidas полностью переосмыслили элементы прошлых изданий. У кроссовок появился непропорциональный многослойный верх и самая прогрессивная на тот момент подошва от adidas. Кроме того, к релизу Ozweego 3 компания Аdidas представила новую технологию – adiPrene+. Эта амортизация стала усовершенствованной версией adiPrene и оказалась настолько эффективной, что до сих пор применяется в продукции бренда.

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Революция Рафа Саймонса

Adidas достаточно успешно использовал коллаборации и лимитированные выпуски, чтобы создать ажиотаж вокруг модели Ozweego. Сотрудничество с популярными дизайнерами, художниками и инфлюэнсерами привело к созданию уникальных и эксклюзивных версий кроссовок. Эти лимитированные выпуски вызывают ажиотаж и ожидания среди любителей кроссовок, повышая спрос на модель.

В 2013 году бельгийский дизайнер Раф Саймонс переосмыслил силуэт Adidas Ozweego в рамках своего сотрудничества с брендом. В результате получилась новаторская модель, которая стала феноменально успешной и задала тон для последующих лет дизайна кроссовок. Раф Саймонс соединил элементы ретро-беговых кроссовок с футуристическими деталями, такими как прозрачный силиконовый слой поверх обуви, и контрастными цветами и градиентами. После выхода первых кроссовок Raf Simons x Аdidas Ozweego в мире повседневной спортивной обуви совершалась модная революция. Это была массивная модель с мощной подошвой adiPrene и необычными "пузырьками" по периметру верха. Raf Simons x Аdidas Ozweego стали первооткрывателями целой эпохи повседневных кроссовок, которые называют chunky или ugly sneakers. Бельгийский дизайнер до сих пор экспериментирует над силуэтом Ozweego и выпускает новые версии почти каждый сезон.

Современная интерпретация

В 2019 году Adidas представили новую версию Adidas Ozweego, основанную на наследии модели Ozweego 3, но с современным обновлением. Многие элементы кроссовок почти полностью повторяют дизайн 1996 года, однако отдельные детали переосмыслены на основе запросов современного покупателя. Новая версия Adidas Ozweego имеет более стройную и более легкую форму, но сохраняет технологии adiPrene, Torsion и прозрачный слой. За первый год кроссовки Аdidas Originals вышли в нескольких эффектных цветовых решениях, а также приняли участие в коллаборациях с хип-хоп исполнителем Pusha T и британским магазином кроссовок Size?.

Где купить Adidas Ozweego в Украине?

Сегодня стало намного проще покупать оригинальную продукцию премиум-класса и модели лимитированных коллекций мировых брендов в Украине. С июня 2023 года в Украине работает интернет-магазин PRM.com. Чтобы выбрать и приобрести свою любимую модель Adidas Ozweego, достаточно перейти по ссылке https://prm.com/ru/h/adidas-ozweego. Преимущества нового премиального маркетплейса: только аутентичные товары, быстрая доставка из Польши в Украину по Новой почте и возможность вернуть покупку, если она не подошла, в течение 30 дней.

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