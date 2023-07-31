Adidas Ozweego: що стоїть за успіхом цієї моделі?

Кросівки adidas Ozweego стали культовою моделлю вуличної моди

Чимало моделей Аdidas вийшли за рамки свого призначення через успіх у споживачів. Однією з таких є Аdidas Ozweego — кросівки, які стали культовою моделлю вуличної моди, завдяки своєму футуристичному дизайну та інноваційним функціям.

Ozweego майже одразу після виходу завоювали серця шанувальників кросівок у всьому світі. Історія моделі розпочалася ще в 90-ті, але вона й досі залишається актуальною і популярною серед модних ентузіастів.

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Початок легенди

Перші кросівки Аdidas Ozweego вийшли в 1996 році. Це була універсальна модель для бігу з трьома смужками з боків і великим брендингом на язичках і п'ятах. Особливістю моделі була товста підошва, вироблена з технологією амортизації adiPrene і системою підтримки стопи Torsion. Неймовірно легкі, ефектні та зручні, Аdidas Ozweego одразу стали дуже популярними, і вже за рік компанія зважилася на випуск сиквела — моделі Аdidas Ozweego 2. Друге покоління кросівок не змінилося з точки зору технологій, але оновлений дизайн верху набув тієї високої деталізації, за яку ми любимо моделі Ozweego сьогодні.

У 1998 році відбувся реліз Аdidas Ozweego 3. Створюючи чергову частину франшизи, конструктори Аdidas повністю переосмислили елементи минулих видань. У кросівок з'явився непропорційний багатошаровий верх і найпрогресивніша на той момент підошва від Аdidas. Крім того, до релізу Ozweego 3 компанія Аdidas представила нову технологію — adiPrene+. Ця амортизація стала вдосконаленою версією adiPrene і виявилася настільки ефективною, що досі застосовується в продукції бренду.

Революція Рафа Саймонса

Adidas досить вдало використав колаборації та лімітовані випуски, щоб створити ажіотаж навколо моделі Ozweego. Співпраця з популярними дизайнерами, художниками та інфлюенсерами призвела до створення унікальних та ексклюзивних версій кросівок. Ці лімітовані випуски викликають ажіотаж та очікування серед любителів кросівок, підвищуючи попит на модель.

У 2013 році бельгійський дизайнер Раф Саймонс переосмислив силует Adidas Ozweego у рамках своєї співпраці з брендом. У результаті вийшла новаторська модель, яка стала феноменально успішною і задала тон для наступних років дизайну кросівок. Раф Саймонс поєднав елементи ретро-біговіх кросівок з футуристичними деталями, такими як прозорий силіконовий шар поверх взуття, та контрастними кольорами й градієнтами. Після виходу перших кросівок Raf Simons x Аdidas Ozweego у світі повсякденного спортивного взуття відбувалася модна революція. Це була масивна модель із потужною підошвою adiPrene і незвичайними "бульбашками" по периметру верху. Raf Simons x Аdidas Ozweego стали першовідкривачами цілої епохи повсякденних кросівок, які називають chunky або ugly sneakers. Бельгійський дизайнер досі експериментує над силуетом Ozweego і випускає нові версії майже щосезону.

Сучасна інтерпретація

У 2019 році Adidas представили нову версію Adidas Ozweego, яка була заснована на спадщині моделі Ozweego 3, але з сучасним оновленням. Чимало елементів кросівок майже повністю повторюють дизайн 1996 року, проте окремі деталі переосмислені на основі запитів сучасного покупця. Нова версія Adidas Ozweego має стрункішу і легшу форму, але зберігає технології adiPrene, Torsion та прозорий шар. За перший рік кросівки Аdidas Originals вийшли в кількох ефектних колірних рішеннях, а також взяли участь у колабораціях з хіп-хоп виконавцем Pusha T і британським магазином кросівок Size?.

Де купити Adidas Ozweego в Україні?

Сьогодні стало набагато простіше купувати оригінальну продукцію преміумкласу та моделі лімітованих колекцій світових брендів в Україні. Адже з червня 2023 року в Україні працює інтернет-магазин PRM.com. Тож, щоб вибрати й придбати свою улюблену модель Adidas Ozweego, достатньо перейти за посиланням https://prm.com/ua/h/adidas-ozweego. Переваги нового преміального маркетплейса: тільки автентичні товари, швидка доставка з Польщі в Україну Новою поштою та можливість повернути покупку, якщо вона не підійшла, протягом 30 днів.

