100 тысяч гривен на продукты: ЭКО МАРКЕТ запускает акцию с гарантированным выигрышем

Покупатели в магазине ЭкоМаркет. Фото: google

2 октября в сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ стартует акция "Копейка гривну бережет", которая продлится до 14 ноября. Покупая продукты и товары на сумму от 250 гривен, посетители сети получают скретч-карту с гарантированным подарком и шанс выиграть 100 тысяч гривен на покупки в ЭКО.

Как принять участие в акции

Сеть супермаркетов целенаправленно выбрала такую механику, чтобы облегчить нагрузку на семейные бюджеты украинских семей. Ведь по данным аналитики от компании Picodi, почти половина всех расходов украинцев — расходы на еду. Такую инициативу поддержали и другие присоединившиеся к акции компании: Englishdom, Аптека Низких Цен и MEGOGO. Кроме того, инициативу поддержали и поставщики, снизившие цены на свои товары для посетителей ЭКО МАРКЕТ.

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Для участия в акции при расчете на кассе необходимо получить специальную скретч-карту, под защитным покрытием которой находятся гарантированные подарки:

Миллионы бонусных гривен на покупки товаров в ЭКО МАРКЕТ;

Подарки от партнеров акции Englishdom, Аптека АНЦ и MEGOGO;

Главный приз —100 000 гривен.

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Цель акции

"Акция "Копейку гривню бережет" имеет целью помочь украинцам сэкономить на продуктах, чтобы они могли тратить эти средства на более важные вещи, и является частью глобального подхода к трансформации сети. Мы хотим дарить новый опыт, когда шоппинг превращается из рутинной процедуры в интересное приключение. Все для того, чтобы процесс покупок в ЭКО МАРКЕТ стал максимально удобным, приятным и доступным", — отмечает Виталий Староминский, заместитель Генерального директора по маркетингу ЭКО МАРКЕТ.



Детали акции и актуальные адреса магазинов можно узнать на сайте компании.