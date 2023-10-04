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100 тисяч гривень на продукти: ЕКО МАРКЕТ запускає акцію з гарантованим виграшем

4 жовтня 2023 14:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
100 тисяч гривень на продукти: ЕКО МАРКЕТ запускає акцію з гарантованим виграшем
Покупці у магазині ЕкоМаркет. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

2 жовтня в мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ стартує акція "Копійка гривню береже", яка триватиме до 14 листопада. Купуючи продукти та товари на суму від 250 гривень відвідувачі мережі отримують скретч-картку з гарантованим подарунком та шанс виграти 100 тисяч гривень на покупки в ЕКО.

Як взяти участь в акції

Мережа супермаркетів цілеспрямовано обрала таку механіку, щоб полегшити навантаження на сімейні бюджети українських родин. Адже, за даними аналітики від компанії Picodi, майже половина від всіх витрат українців — витрати на їжу. Таку ініціативу підтримали й інші компанії, які долучились до акції: Englishdom, Аптека Низьких Цін і MEGOGO. Крім того, ініціативу підтримали і постачальники, які знизили ціни на свої товари для відвідувачів ЕКО МАРКЕТ.

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Для участі в акції під час розрахунку на касі необхідно отримати спеціальну скретч-картку, під захисним покриттям якої знаходяться гарантовані подарунки:

  • Мільйони бонусних гривень на покупки товарів в ЕКО МАРКЕТ;
  • Подарунки від партнерів акції Englishdom, Аптека АНЦ та MEGOGO;
  • Головний приз у 100 000 гривень.
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Колаж Новини.LIVE

Мета акції

"Акція “Копійку гривню береже” має на меті допомогти українцям зекономити на продуктах, щоб вони могли витрачати ці кошти на важливіші речі, та є частиною глобального підходу до трансформації мережі. Ми хочемо дарувати новий досвід, коли шопінг перетворюється з рутинної процедури на цікаву пригоду. Все для того, щоб процес покупок в ЕКО МАРКЕТ став максимально зручним, приємним і доступним", — зазначає Віталій Старомінський, заступник Генерального директора з маркетингу ЕКО МАРКЕТ.

Деталі акції та актуальні адреси магазинів можна дізнатись на сайті компанії.

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