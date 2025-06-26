Автоцивілка у Львові 2025 — як змінилися ціни та де оформити дешевше?

Оформлення ОСАГО

ОСАГО для авто у Львові можна оформити як онлайн, так і офлайн. Онлайн — через популярні агрегатори страхових полісів, на кшталт, Finance.ua, де легко порівняти ціни від десятків страхових компаній. Офлайн — у відділеннях страховиків, наприклад, у Львові виділяються: УСГ, Євроінс Україна, Еталон. Ці компанії пропонують хороший баланс між ціною, сервісом та надійністю.

Зараз українці активно шукають вигідні пропозиції, а особливо — де хороша ціна автоцивілки у Львові. Адже після запровадження вільного ціноутворення у 2025 році ціни на ОСАГО зросли в усіх великих містах України, і Львів — не виняток. Проте, як ви бачите, вигідні пропозиції ще існують — тому сьогодні розберемо їх детально.

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Порівняльна таблиця страхових компаній у Львові

Щоб допомогти вам з вибором, ми порівняли найпопулярніші страхові компанії у Львові за трьома критеріями: орієнтовна ціна, якість сервісу, рейтинг МТСБУ.

*Ціни орієнтовні для легкового авто з обʼємом двигуна до 2.0, у Львові. Актуальні тарифи можна перевірити онлайн через агрегатори.

Найкращі 3 страхові компанії: кого обрати?

На ринку є багато провідних страхових, але не всі однакові за умовами й тарифами. Тому ми розглянемо 3 найпопулярніші.

1. УСГ (Українська страхова група)

Це один із найбільших гравців на українському ринку страхування, що входить до Vienna Insurance Group — австрійської фінансової групи з європейською репутацією.

Переваги:

Прозора історія виплат, хороша репутація серед клієнтів.

Високий рейтинг на МТСБУ.

Мінуси:

Невисока активність в ОСЦПВ.

2. Євроінс Україна

Дочірня компанія болгарського холдингу Eurohold. Позиціює себе як доступна та сучасна страхова компанія з фокусом на онлайн-сервіси.

Плюси:

Досить низькі ціни на поліси автоцивілки.

Легка комунікація.

Недоліки:

Не має відмінної оцінки МТСБУ.

3. Еталон

Це українська компанія, яка спеціалізується на автострахуванні та працює на ринку вже понад 30 років.

Плюси:

Низька стартова ціна на ОСАГО.

Фокус саме на страхуванні автоцивілки.

Мінуси:

Не завжди оперативна підтримка клієнтів.

Де вигідно купувати ОСАГО?

Оформити автоцивілку можна купою способів — і кожен має свої нюанси. Хтось усе ще йде у відділення страхової, комусь зручно замовити поліс онлайн у два кліки. А хтось взагалі хоче знайти той самий баланс між ціною, сервісом і надійністю. Розгляньмо доступні для всіх варіанти.

Онлайн через страхові агрегатори

Що це: сайти, які показують пропозиції одразу від десятків страхових компаній. Приклади: Finance.ua, Polis.ua тощо.

Плюси:

Зручно порівнювати ціни та умови відразу по багатьох компаніях.

Є фільтри (наприклад, вибрати компанії з прямим врегулюванням або з кешбеком).

Часто доступні акції або промокоди.

Мінуси:

Не всі компанії представлені на кожному агрегаторі — вибір залежить від партнерів.

Інколи ціни на сайті агрегатора не враховують додаткові сервіси (наприклад, розширене страхове покриття).

Онлайн на сайтах страхових компаній

Що це: купівля поліса безпосередньо на сайті обраної страхової компанії.

Плюси:

Пряма покупка без посередників.

Можна одразу підключити додаткові опції.

Часто доступні ексклюзивні знижки "тільки на сайті".

Мінуси:

Складніше порівнювати ціни — доведеться вручну відкривати сайти різних страхових.

Вибір обмежений однією компанією.

Офлайн у відділеннях або через страхових агентів

Що це: купівля поліса у фізичному офісі страхової або у перевіреного страхового агента.

Плюси:

Можна отримати консультацію "наживо" та поставити запитання.

У деяких випадках гнучкий підхід до умов поліса.

Мінуси:

Займає більше часу (поїздка у відділення, паперові документи).

Агент може пропонувати тільки ті компанії, з якими співпрацює.

Якщо вам важлива швидкість та можливість порівняти пропозиції — оптимальний варіант це онлайн-агрегатори. Якщо ви хочете глибше налаштувати свій поліс чи отримати індивідуальні опції — варто розглянути купівлю безпосередньо на сайті страхової. А для тих, хто віддає перевагу особистому спілкуванню — підходить класичний варіант через агента або офіс.

Коли краще купувати ОСАГО у Львові?

На finance.ua купити автоцивілку можна в будь-який час — коли вам зручно, без черг та обмежень.

З приводу тарифів — попри те, що ціни впродовж року коливаються незначно, оптимальний час — за кілька днів до завершення терміну дії попереднього поліса. Завчасне оформлення дозволяє уникати помилок під час продовження.

Висновки

Ціни на ОСАГО у Львові зросли, але можливість заощадити все ще є. Найзручніший і найшвидший спосіб оформити поліс — через платформу Finance.ua, де зібрані актуальні пропозиції від надійних страхових компаній.

Не відкладайте — перегляньте пропозиції, порівняйте й оформіть ОСАГО онлайн за кілька хвилин.

