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ШвидкоГроші — знову найкращі! Компанія вкотре виграла нагороду "Краща МФО"

23 квітня 2024 13:55
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Пропонується широкий спектр послуг, включаючи кредити, мікропозики, споживчі кредити та інші фінансові продукти.
Жінка тримає гроші. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі

У компанії "ШвидкоГроші" повідомили, що цього року вони отримали нагороду "Найкраща МФО 2024 року". Це заслужене визнання роботи та зусиль, які компанія вкладає в обслуговування своїх клієнтів.

Також у "ШвидкоГроші" додали, що компанія постійно прагне забезпечити найвищий рівень сервісу та задовольнити потреби своїх клієнтів.

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Компанія постійно працює над тим, щоб надавати найкращі фінансові рішення для своїх клієнтів. Також пропонується широкий спектр послуг, включаючи кредити, мікропозики, споживчі кредити та інші фінансові продукти, що допомагають вирішувати фінансові проблеми.

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Долари, євро та гривні. Фото: Уніан

"Один із наших основних принципів  це простота та зручність. Ми прагнемо зробити процес отримання фінансової допомоги максимально доступним та зручним для наших клієнтів. Ми пропонуємо онлайн-оформлення заявок, швидкий розгляд та видачу кредитів, а також оперативну підтримку наших клієнтів. Наші співробітники постійно працюють над тим, щоб покращити якість обслуговування та стандарти безпеки", — повідомили в компанії "ШвидкоГроші". 

Здобуття нагороди "Краща МФО 2024 року" є підтвердженням якісної роботи в галузі фінансових послуг.

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Гроші та рахунки. Фото: Уніан

"Ми пишаємося цим досягненням і обіцяємо продовжувати покращувати якість нашої роботи та розвивати нові продукти та послуги для наших клієнтів. Ми дякуємо нашим клієнтам за їх довіру та підтримку. Ми зобов'язуємось продовжувати надавати кращі фінансові рішення та залишатися лідером у галузі мікрофінансування", — резюмували в компанії.

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