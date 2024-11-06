Выполнение обмена Tether TRC20 (USDT) на Monero (XMR) через специальные сервисы

Монета TRC20. Фото: из сети

Популярность стейблоина Tether USDT в сети TRC-20 объясняется его привязкой к стоимости американского доллара. Благодаря его обеспечению реальными деньгами, выгодно использовать монету в качестве долгосрочных инвестиций. При этом у него есть все преимущества, присущие цифровым валютам, поэтому Tether можно использовать для моментальных транзакций. Одним из главных преимуществ криптовалюты Монеро является конфиденциальность.

Активы очень популярны, многие пользователи нуждаются в их обмене. Достаточно обратиться на bestchange.com/tether-trc20-to-monero.html, чтобы выполнить выгодный обмен Tether TRC20 (USDT) на Monero (XMR). На платформе собраны сервисы с безопасным сотрудничеством и минимальными комиссиями.

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Чем отличаются криптобиржа и обменный сервис

Пользователи для конвертации часто пользуются обменниками или криптовалютными биржами. На криптобиржах все сделки полностью безопасные. Однако клиенты при этом испытывают некоторые неудобства. Прежде всего нужно пройти регистрацию и подтвердить личность. На это не только придется потратить время, но и лишиться анонимности пользователей.

К тому же, не у всех получается быстро создать ордер. Иногда подходящее предложение придется ожидать в течение продолжительного времени, что приводит к затягиванию обменной процедуры. Также отмечено, что комиссии на криптовалютных биржах могут быть достаточно высокими. Именно из-за этих недостатков многие клиенты вместо криптобирж выбирают виртуальные обменные сервисы.

У обменников есть ряд преимуществ, они представлены:

актуальными курсами;

минимальной комиссией за услуги;

оперативностью проведения сделок;

щедрой бонусной программой;

наличием внушительных резервов;

круглосуточной техподдержкой.

Чтобы в интернете не попасть на мошенников, нужно внимательно выбирать обменный сервис. Сэкономить время поможет площадка БестЧендж, на ней представлены надежные обменники. Все они проходят проверку, транзакции будут прозрачными и безопасными.

Иллюстративное изображение. Фото: из сети.

Как проходит конвертация

На платформе BestChange нужно выбрать подходящий обменный сервис, который подходит по всем параметрам, затем перейти на его сайт. Чтобы избежать недоразумений, следует внимательно ознакомиться с правилами предоставления услуг.

Далее выполняем следующие действия:

Указываем направление обмена, Tether TRC20 и Монеро. Заполняем заявку, вносим всю необходимую информацию. Проверяем и отправляем для рассмотрения. Связываемся с менеджером для получения реквизитов. Перечисляем Tether в необходимом количестве. Ожидаем, когда Монеро будет зачислена на кошелек.

Обязательно нужно соблюдать установленные сроки при перечислениях. Если возникают сложности, всегда можно связаться со специалистами техподдержки. Выполнять конвертацию можно в любое удобное время, обменники работают круглосуточно.