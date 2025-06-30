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Что интересного почитать летом — перечень книг

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 11:58
Что интересного почитать летом?
Девушка читает книгу. Иллюстративное фото: Freepik

Анонсы новинок от украинских издательств содержат так много интересного среди художественной литературы и нонфикшн, что у рядового читателя глаза разбегаются. Попробуем дать конкретные рекомендации по разным жанрам на примере новых изданий BookChef.

От нонфикшна до фэнтези

Ассортимент книг, вышедших в 2025 году в издательстве BookChef, просто поражает. Почти все жанры представлены качественными бестселлерами.

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  1. Новая книга Брианны Уэст "Жизнь, которая вас ждет" — нонфикшн, книга, которая поддержит в моменты наибольшей безнадежности и опустошения. Текст структурирован так, что он читается как советы в различных трудных жизненных ситуациях: когда вы слишком озабочены мнением других, когда ваше сердце разбито, если вы оцепенели от страха и т. д.
  2. Шерил Стрейд "Дикая. Путь от потери к обретению себя " — невероятные мемуары, в которых автор честно описывает свой поход (1770 км) по Тихоокеанской гребневой тропе от пустыни Мохаве до границы штатов Орегон и Вашингтон. Путешествие помогло Шерил пережить личную драму. Книга экранизирована, Риз Уизерспун номинировалась на Оскар за роль главной героини. Эта история поддержит тех, кто переживает трудности и потерю смысла жизни.
  3. Али Абдаала "Продуктивность без забот. Как сосредотачиваться на важных вещах " — нонфикшн, саморазвитие. Самое важное: успех не обязательно должен сопровождаться страданием. Автор учит читателей сосредотачиваться на том, что они любят и что их мотивирует. Предлагает создать беззаботную продуктивность, которая одолеет прокрастинацию.
  4. Е. Рейн "Двор воронов и обреченности " — фэнтези, первая часть серии "Теневая королева". Здесь есть все: героиня с особыми способностями, скандинавские боги, жестокие фейри, загадочный похититель, отношения, где недоверие переплетено с романтикой.
  5. Харпер Л. Вудз "Что скрывает Дымка" — фэнтези, первая книга серии "Из плоти и костей". Эстрелла — главная героиня, обладающая нечеловеческой интуицией, живет в королевстве Нотрек, которое граничит с фейровским королевством Альфгейм. Для защиты людей от фейри древние ведьмы создали Дымку. Когда Серпанок разрушили, Эстреллу спас Келум. Между ними возникает страсть. Книга 18+, содержит эротику, сцены насилия, жертвоприношения, суицидальные мысли.

Пикантная литература

Для полной летней релаксации можно почитать dark romance. Книга Никки Сент-Кроу "Их свирепая Дарлинг" является третьей частью серии "Развратные потерянные парни". Здесь читатели сразу почувствуют эротический привкус Неверленда! Первоначальный секс Винни стал еще более горячим. Книга 18+.

Еще одна горячая новинка — К. А. Найт "Змеиное логово". История об опасных мужчинах, у которых почти отсутствует мораль, и сильной женщине. Родной отец отдал дочь за долги бандитам. Первое знакомство Рокси и мафиози было не очень удачным: девушка избила битой незваных гостей. Но позже братья вывезли ее в бессознательном состоянии к себе домой. Они думали, что Рокси станет их игрушкой, но у девушки совсем другие планы, которые жестоким братьям очень не понравятся. Книга 18+, содержит сексуальные сцены, описания пыток и насилия.

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Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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