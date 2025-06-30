Что интересного почитать летом?

Девушка читает книгу. Иллюстративное фото: Freepik

Анонсы новинок от украинских издательств содержат так много интересного среди художественной литературы и нонфикшн, что у рядового читателя глаза разбегаются. Попробуем дать конкретные рекомендации по разным жанрам на примере новых изданий BookChef.

От нонфикшна до фэнтези

Ассортимент книг, вышедших в 2025 году в издательстве BookChef, просто поражает. Почти все жанры представлены качественными бестселлерами.

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Пикантная литература

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