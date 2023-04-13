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Проект "Відновись", профинансированный Фондом Вадима Столара на 7 млн грн, помог почти 700 украинцам

13 апреля 2023 11:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Проект "Відновись", профинансированный Фондом Вадима Столара на 7 млн грн, помог почти 700 украинцам
Фонд Вадима Столара помогает украинцам
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Фонд Вадима Столара во главе со своим учредителем профинансировал проект по оказанию психологической помощи семьям, пострадавшим от войны, на общую сумму более 7 миллионов гривен. Четвертый этап проекта "Відновись" охватил более 150 участников, поэтому с его начала в августе 2022 года общее количество получивших помощь достигло почти 700. Проект оказывает психологическую поддержку семьям, потерявшим одного из родителей или дом в результате войны.

Об этом идет речь в материале портала UNN.

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Основатель Фонда Вадим Столар называет этот проект значимым для него и его команды, поскольку "Відновись" имеет целью дать людям возможность перезагрузиться и вернуться к полноценной жизни. К тому же, по его словам, проект — это возможность объединить людей со всей Украины в одну большую семью и в конечном итоге внести значительный вклад в счастливое будущее страны.

Волонтер Фонда Наталья Приходько отмечает важность проекта. Это возможность дать людям второй шанс и помочь им найти силы преодолевать вызовы.

"Уже во время первого этапа нашего проекта "Відновись" мы поняли, что будем обязательно продолжать. Мы посмотрели в глаза людей — и поняли, насколько важна для них такая перезагрузка", подчеркивает Наталья Приходько.

В проекте работает самоотверженная команда волонтеров и профессионалов, среди которых есть и психологи, и арт-терапевты, и аниматоры. Они помогают участникам чувствовать себя комфортно и безопасно среди карпатских красот.

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Команда Фонда Столара помогает детям

Сами участники "Відновись" положительно отзываются о своем опыте на проекте и выражают благодарность организаторам и команде. Они рассказывают, как это помогло им открыться, общаться и улыбаться.

"Мы стали дружеской семьей, зарядились положительными эмоциями, отдохнули, познакомились с Карпатами. Теперь я найду энергию, чтобы поддерживать других. Дети очень довольны, понравилось все: мастер-классы, квесты, походы, экскурсии, бассейн, общение с аниматорами. Благодарю всю команду!" — делится эмоциями Светлана.

Проект "Відновись" реализуется по инициативе Фонда Вадима Столара. Чтобы получить помощь, перейдите по ссылке: https://www.instagram.com/stolar.fund/

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