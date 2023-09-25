Камера iPhone 15 Pro: новые решения и скрытые возможности

Новая камера iPhone 15 Pro. Фото: Apple

Серия iPhone 15 от Apple включает несколько новых функций камеры. Но не все из них будут видны фотографам-любителям. Разработчики заявляют, что они полагаются на сторонних разработчиков, чтобы сделать дополнительные элементы управления доступными, как для новичков, так и профессионалов.

iPhone 15 Pro Max. Фото: gizmochina.com

Съемка: улучшения и ограничения

В модельном ряду iPhone 15 в основном нововведения коснулись версии Pro, где были внесены изменения в:

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Фокусное расстояние — пользователи могут выбирать 24 мм, 28 мм и 35 мм при съемке фотографий, просто нажав кнопку 1x в приложении "Камера". Однако по техническим причинам эти параметры недоступны при съемке видео, и вместо этого камера предлагает кольцо масштабирования.

Кодирование видеожурнала — камера использует логарифмическую кривую для более эффективного сжатия цветов и обеспечения более широкого динамического диапазона. Это позволяет как максимально увеличить динамический диапазон без переэкспонирования, так и расширить тени, чтобы минимизировать шум. Такое решение разработчики называют "золотой серединой", которая позволяет более точно контролировать экспозицию.

Несмотря на то, что iPhone теперь может снимать в журнале ProRes, в родном приложении "Камера" нет экранных элементов управления или сигналов для настройки экспозиции. Вместо этого Apple полагается на сторонних разработчиков приложений, стремясь сохранить и не перегружать стандартный интерфейс камеры.

iPhone 15 Pro Max. Фото: phonearena.com

Внешняя передача видео через USB-C

iPhone 15 Pro и Pro Max поддерживают скорость передачи данных USB 3 через новый порт USB-C. Но на внешний SSD-накопитель можно записывать только файлы ProRes, записанные в формате 4K с частотой 60p. Все остальные режимы видео и фотографий необходимо сначала сохранить на iPhone, а только потом переносить.

Apple сообщает, что это собственное решение, ориентированное на поддержку рабочих процессов ProRes.

IPhone 15 Pro. Фото: MacRumors

24 против 48 мегапикселей

В прошлом году компания ограничила настройки камеры по умолчанию до 12 Мп, а в этом году — до 24 Мп, несмотря на возможности сенсора основной камеры 48 Мп. Причина этого заключается в том, что при съемке с разрешением 24 Мп динамический диапазон немного больше, а задержка затвора равна нулю. Тогда как съемка с полным разрешением 48 мегапикселей не обеспечивает мгновенный затвор.

В конечном итоге цель Apple — сделать так, чтобы функция съемки iPhone оставалась производительной, обработка изображений проходила в фоновом режиме, а сам процесс был невидим. При этом пользователь должен получать фотографии отличного качества, нажимая кнопку только один раз.

В то же время Apple хочет удовлетворить постоянно растущие требования фотографов-любителей, позволяя им использовать одно и то же оборудование для съемки изображений, которые могут украсить обложку журнала.