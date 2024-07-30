Джамала выступит в Киеве — когда и где

Афиша украинской певицы Jamala. Фото: менеджмент артиста

После рождения третьего ребенка JAMALA возвращается к поклонникам с большим сольным концертом в Киеве.

Большой концерт JAMALA состоится в культурном пространстве V'YAVA на ВДНХ, 1 сентября.

Читайте также:

Джамала возвращается на сцену

После успешного проведения прошлогоднего сольного концерта в артпространстве V'YAVA певица JAMALA решила во второй раз выступить для своих поклонников под открытым небом. Особенно этот концерт еще и потому, что таким образом артистка собирается отпраздновать свой День рождения вместе с посетителями концерта и насладиться последним летним вайбом в первый день осени.

"Я очень люблю лето, а еще больше люблю летние выступления под открытым небом. Очень волнительно. Мой первый концерт, первая встреча с вами в новом статусе многодетной мамы, пишу и не верю в это. Вдохновляюсь ими, вами, поэтому однозначно наша встреча будет полна любви и нежности, а главное, сейчас концерты — это о позволить себе собрать людей, чувствовать ответственность, молиться, чтобы не было тревог, вспоминать тех, кто ушел, собирать деньги на ВСУ, позволить себе немного насладиться, благодарить ВСУ. И очень символично, что сразу после моего Дня рождения, у нас есть такая возможность встретиться, где я спою для вас песни из разных альбомов. А еще, это также возможность собрать дополнительные средства для ВСУ, ведь часть прибыли пойдет нашим ребятам. Также, среди всех, кто приобретет билет до 27 августа, моего Дня рождения, обещаю выбрать двух счастливчиков, которые проведут день концерта со мной и увидят весь процесс подготовки и заглянут "за кулисы". С нетерпением жду встречи с вами! Люблю! Ваша Джамала", — говорит народная артистка Украины.

Во время концерта артистка обещает спеть любимые песни своих поклонников: "Крила", "Шлях додому", "1944", "Заплуталась", "Люблю" и другие. А еще фирменный звук, неповторимый тембр голоса, вдохновляющая атмосфера, сильный состав музыкантов и безумная энергетика JAMALA точно сделают этот вечер незабываемым.

Концерт Джамалы в Киеве. Фото: менеджмент артиста

Концерт Джамалы в Киеве. Фото: менеджмент артиста

Концерт Джамалы в Киеве. Фото: менеджмент артиста

Среди всех, кто приобретет билет до 27 августа, JAMALA обещает выбрать двух счастливчиков, которые проведут день концерта с ней и увидят весь процесс подготовки и заглянуть "за кулисы".

Что касается места проведения, команда артпространства, где будет проходить концерт JAMALA, позаботилась о безопасности гостей. На территории ВДНХ расположены два бомбоубежища. Также рядом есть станция метро "Выставочный центр".

Партнер концерта – организация SUPPORT AZOV. Она помогает 3ОШБ выполнять боевые задания и гнать врага подальше от украинской земли. Кстати, в прошлом году во время выступления JAMALA во V'YAVA удалось собрать более 100 тыс. грн для наших защитников.

Посетите артпространство V'YAVA, чтобы послушать JAMALA и помочь нашим воинам! До встречи!

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке .

JAMALA — украинская певица и автор песен, победительница Евровидения-2016, обладательница мировой награды WIBA, как одна из самых популярных инфлюэнсерок 2022 года, вошла в ТОП-3 самых популярных мировых исполнителей в плейлисте Spotify Equal 2023. музыкального искусства с альбомом QIRIM Она одна из тех певиц, голос которой слышат во всем мире.

Дискография JAMALA насчитывает 8 студийных альбомов, EP и синглов. Каждый релиз полон собственных переживаний и опыта. Музыка JAMALA объединяет соул, джаз, электронику и поп, создавая уникальное звучание, что стало атрибутом украинской музыкальной сцены.