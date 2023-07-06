Как женщинам самореализоваться во время войны: опыт украинских лидеров на SHE Congress 2023

Участницы одной из конференций SHE Congress. Фото: she.womo.ua

27 июля на конференции SHE Congress предпринимательницы, топ-менеджеры и лидеры своих направлений поделятся стратегиями профессионального и личного развития в кризисное время.

Мероприятие состоится в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

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Главная тема конгресса — стратегии женской устойчивости и самореализации во время войны.

Подробности и регистрация: https://she.womo.ua/

Спикеры расскажут:

Главные вызовы, задачи и трансформации работы женщины в руководящей должности.

Как построить волонтерскую культуру в компании?

Как реализоваться женщине в социальном предпринимательстве и запускать эффективные благотворительные инициативы?

Какие инструменты помогут сохранить бизнес во время войны?

Как сохранить финансовую устойчивость, чтобы обеспечивать себя и помогать стране?

Как позаботиться о своем ментальном и физическом здоровье в стрессовое время.

Опытом поделятся:

Анна Бец и Анастасия Дзюба, основательницы украинского бренда женской одежды Must Have,

Виктория Дубровская, соучредительница и Vice CEO Uklon,

Ольга Бафоева, коммерческий директор Meest China,

Ульяна Фица, Chief Supply Chain Officer в Kormotech LLC,

Елена Бабыкина, Head of Communications Cosmolot,

Ирина Метнева, основательница Vandog Agency и Laborantki,

Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда "МХП — Громаді" и еще 5+ лидеров.

Спикеры конференции SHE Congress 2023

Спикеры конференции SHE Congress 2023

Кроме выступлений спикеров SHE Congress 2023, вас ждут две панельные дискуссии на темы социального предпринимательства и восстановления себя во время войны.

Конгресс ежегодно собирает сотни активных, целеустремленных женщин и становится местом рождения новых идей, коллабораций и дружбы! Во время войны такой нетворкинг особенно ценен, поэтому приобщайтесь, чтобы вживую обсудить актуальные вызовы и задать вопросы спикерам!

Регистрируйтесь на SHE Congress 2023, чтобы найти возможности для развития себя, собственного дела или карьеры вопреки кризисным обстоятельствам!

Организаторы: Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Компания ежегодно проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых: Get Business Festival, PR-марафон, HR-марафон, Business Wisdom Summit и другие.

Womo — первый и единственный дайджест современной деловой женщины, говорящий с активными, сильными, прогрессивными женщинами на близкие для них темы и понятным для них языком о женском подходе в бизнесе, психологии женщин-лидеров и построении карьеры, новых трендах в менеджменте и управлении, технологиях, которые уже сейчас меняют мир.

Принимает Fairmont Grand Hotel Kyiv.