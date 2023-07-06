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Как женщинам самореализоваться во время войны: опыт украинских лидеров на SHE Congress 2023

6 июля 2023 17:27
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Надежда Клочко
Редактор
Как женщинам самореализоваться во время войны: опыт украинских лидеров на SHE Congress 2023
Участницы одной из конференций SHE Congress. Фото: she.womo.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

27 июля на конференции SHE Congress предпринимательницы, топ-менеджеры и лидеры своих направлений поделятся стратегиями профессионального и личного развития в кризисное время.

Мероприятие состоится в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

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Главная тема конгресса — стратегии женской устойчивости и самореализации во время войны.

Подробности и регистрация: https://she.womo.ua/

Спикеры расскажут:

  • Главные вызовы, задачи и трансформации работы женщины в руководящей должности.
  • Как построить волонтерскую культуру в компании?
  • Как реализоваться женщине в социальном предпринимательстве и запускать эффективные благотворительные инициативы?
  • Какие инструменты помогут сохранить бизнес во время войны?
  • Как сохранить финансовую устойчивость, чтобы обеспечивать себя и помогать стране?
  • Как позаботиться о своем ментальном и физическом здоровье в стрессовое время.

Опытом поделятся:

  • Анна Бец и Анастасия Дзюба, основательницы украинского бренда женской одежды Must Have,
  • Виктория Дубровская, соучредительница и Vice CEO Uklon,
  • Ольга Бафоева, коммерческий директор Meest China,
  • Ульяна Фица, Chief Supply Chain Officer в Kormotech LLC,
  • Елена Бабыкина, Head of Communications Cosmolot,
  • Ирина Метнева, основательница Vandog Agency и Laborantki,
  • Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда "МХП — Громаді" и еще 5+ лидеров.
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Спикеры конференции SHE Congress 2023
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Спикеры конференции SHE Congress 2023

Кроме выступлений спикеров SHE Congress 2023, вас ждут две панельные дискуссии на темы социального предпринимательства и восстановления себя во время войны.

Конгресс ежегодно собирает сотни активных, целеустремленных женщин и становится местом рождения новых идей, коллабораций и дружбы! Во время войны такой нетворкинг особенно ценен, поэтому приобщайтесь, чтобы вживую обсудить актуальные вызовы и задать вопросы спикерам!

Регистрируйтесь на SHE Congress 2023, чтобы найти возможности для развития себя, собственного дела или карьеры вопреки кризисным обстоятельствам!

Организаторы: Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Компания ежегодно проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых: Get Business Festival, PR-марафон, HR-марафон, Business Wisdom Summit и другие.

Womo — первый и единственный дайджест современной деловой женщины, говорящий с активными, сильными, прогрессивными женщинами на близкие для них темы и понятным для них языком о женском подходе в бизнесе, психологии женщин-лидеров и построении карьеры, новых трендах в менеджменте и управлении, технологиях, которые уже сейчас меняют мир.

Принимает Fairmont Grand Hotel Kyiv.

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