Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Промо arrow Как выбрать покрышку для скутера: советы от Мотозилла arrow

Как выбрать покрышку для скутера: советы от Мотозилла

4 июля 2023 14:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как выбрать покрышку для скутера: советы от Мотозилла
Покрышка для скутера. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Правильный выбор покрышек для скутера играет важную роль в безопасности и комфорте при езде. Покрышки являются единственным контактом между скутером и дорогой, поэтому их состояние и характеристики имеют прямое влияние на сцепление, управляемость и комфортность передвижения.

В этой статье мы вместе с Мотозилла рассмотрим несколько важных факторов, которые следует учесть при выборе покрышек на скутер.

Читайте также:

Размер и тип покрышки

Перед выбором покрышки необходимо определить размер, который соответствует вашему скутеру. Самые популярная и ходовая это моторезина 18 радиуса. Размер покрышки обычно указывается на боковой стенке старой покрышки или в руководстве по эксплуатации скутера. Также важно учесть тип покрышки, такой как радиальные или диагональные. Радиальные покрышки обеспечивают лучшую управляемость и комфорт, в то время как диагональные покрышки обладают более высокой прочностью и могут быть более подходящими для грубых дорожных условий.

Протектор и погодные условия

Протектор покрышки имеет прямое влияние на сцепление с дорогой в различных погодных условиях. Для общего использования на различных дорогах рекомендуется выбирать покрышки с универсальным протектором, который обеспечивает хорошую сцепляемость как на сухих, так и на мокрых поверхностях. Если вы собираетесь ездить в основном по сухим дорогам, то покрышки с агрессивным протектором могут быть более подходящими для улучшения сцепления.

Износ и срок службы

При выборе покрышек учитывайте их прочность и срок службы. Покрышки с хорошей износостойкостью будут дольше служить и обеспечивать стабильное качество сцепления на протяжении длительного времени. Оцените ожидаемый пробег и интенсивность использования скутера, чтобы выбрать покрышки, которые подойдут для ваших потребностей.

Давление в покрышках

Правильное давление в покрышках играет важную роль в безопасности и комфорте езды. Убедитесь, что вы следуете рекомендациям производителя по давлению в покрышках, указанным на боковой стенке покрышки или в руководстве по эксплуатации скутера. Недостаточное давление может привести к плохому сцеплению и неконтролируемым поведением скутера, а избыточное давление может привести к неудовлетворительному комфорту и низкой устойчивости на дороге.

Бренд и качество

Покрышки от известных и надежных брендов обычно обеспечивают более высокое качество и безопасность. При выборе покрышек для скутера рекомендуется обращать внимание на репутацию производителя и читать отзывы от других владельцев скутеров.

Установка и обслуживание

Правильная установка покрышек и регулярное обслуживание являются важными аспектами обеспечения их долговечности и безопасности. Убедитесь, что покрышки устанавливаются профессионалами и регулярно проверяйте их на наличие износа, повреждений или проблем с давлением.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз