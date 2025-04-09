В Киеве состоится первая ежегодная конференция Forbes Development 2025

Участники конференции Forbes Development 2025. Фото: Forbes

10 апреля в Киеве состоится Forbes Development 2025 — это первая ежегодная конференция Forbes Ukraine для лидеров, которые строят новую реальность. В мероприятии примут участие девелоперы, архитекторы, чиновники, промышленники и финансисты соберутся, чтобы обсудить, каким будет восстановление украинских городов.

Что вас ждет

Участники конференции Forbes Development 2025 Фото: Forbes

Во время конференции запланированы панельные дискуссии, интервью с лидерами рынка, практические кейсы и нетворкинг.

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Среди ключевых тем:

энергия бизнеса: опыт, идеи, боли лидеров отрасли;

эффективное управление для развития Украины;

инвестиционный магнетизм: является ли ваш город привлекательным для капитала;

треугольник "город-общество-девелоперы" - как перенаправить энергию из ожесточенной борьбы в мощное развитие;

наследие vs инновации: где грань между сохранением и созданием;

дух, где хочет, дышит: инновации для украинской урбанистики.

В конференции Forbes Development 2025 будут участвовать:

Игорь Никонов (основатель KAN Development);

Андрей Садовый (городской голова Львова);

Александр Сенкевич (городской голова Николаева);

Андрей Журжий (основатель Inzhur);

Анна Лаевская (коммерческий директор "Интергал-Буд", председатель комитета Конфедерация строителей Украины по вопросам девелопмента);

Олег Дроздов (основатель и главный архитектор бюро "Дроздов и партнеры");

Сергей Сухомлин (Председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины).

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