Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Промо arrow Forbes Development 2025: мероприятие для тех, кто строит будущее arrow

Forbes Development 2025: мероприятие для тех, кто строит будущее

9 апреля 2025 05:18
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Киеве состоится первая ежегодная конференция Forbes Development 2025
Участники конференции Forbes Development 2025. Фото: Forbes
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

10 апреля в Киеве состоится Forbes Development 2025 — это первая ежегодная конференция Forbes Ukraine для лидеров, которые строят новую реальность. В мероприятии примут участие девелоперы, архитекторы, чиновники, промышленники и финансисты соберутся, чтобы обсудить, каким будет восстановление украинских городов.

Что вас ждет

Forbes Development 2025: захід для лідерів, що будують майбутнє - фото 1
Участники конференции Forbes Development 2025 Фото: Forbes

Во время конференции запланированы панельные дискуссии, интервью с лидерами рынка, практические кейсы и нетворкинг.

Реклама
Читайте также:

Среди ключевых тем:

  • энергия бизнеса: опыт, идеи, боли лидеров отрасли;
  • эффективное управление для развития Украины;
  • инвестиционный магнетизм: является ли ваш город привлекательным для капитала;
  • треугольник "город-общество-девелоперы" - как перенаправить энергию из ожесточенной борьбы в мощное развитие;
  • наследие vs инновации: где грань между сохранением и созданием;
  • дух, где хочет, дышит: инновации для украинской урбанистики.

В конференции Forbes Development 2025 будут участвовать:

  • Игорь Никонов (основатель KAN Development);
  • Андрей Садовый (городской голова Львова);
  • Александр Сенкевич (городской голова Николаева);
  • Андрей Журжий (основатель Inzhur);
  • Анна Лаевская (коммерческий директор "Интергал-Буд", председатель комитета Конфедерация строителей Украины по вопросам девелопмента);
  • Олег Дроздов (основатель и главный архитектор бюро "Дроздов и партнеры");
  • Сергей Сухомлин (Председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины).

Не упустите возможность первыми получить стратегические знания и найти новые точки роста для своего бизнеса! Регистрируйтесь уже сейчас по ссылке!

недвижимость инвестиции бизнес финансы конференция
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Свитолина показала 14-летнюю украинку — будет звездой тенниса

06:30 Ситуация неутешительная — каким будет урожай пшеницы в Украине

06:30 Отсрочка и уведомление в "Резерв+" — надо ли идти в ТЦК

06:25 Готовьте теплые вещи — сегодня синоптики обещают похолодание

06:22 Депутаты взялись за нарушение ТЦК — будут ли наказывать

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:10 Оформление пенсии по инвалидности — какие нюансы стоит знать

06:01 Клиент Ощадбанка пожаловался на блокировку зарплаты — подробности

05:46 Денежная компенсация после СОЧ — имеет ли воин такое право

05:45 Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

05:32 ТОП-6 смартфонов до 500 долларов с качественными камерами

06:40 Свитолина показала 14-летнюю украинку — будет звездой тенниса

06:30 Ситуация неутешительная — каким будет урожай пшеницы в Украине

06:30 Отсрочка и уведомление в "Резерв+" — надо ли идти в ТЦК

06:25 Готовьте теплые вещи — сегодня синоптики обещают похолодание

06:22 Депутаты взялись за нарушение ТЦК — будут ли наказывать

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:10 Оформление пенсии по инвалидности — какие нюансы стоит знать

06:01 Клиент Ощадбанка пожаловался на блокировку зарплаты — подробности

05:46 Денежная компенсация после СОЧ — имеет ли воин такое право

05:45 Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

05:32 ТОП-6 смартфонов до 500 долларов с качественными камерами

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно