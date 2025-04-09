В Киеве состоится первая ежегодная конференция Forbes Development 2025

Forbes Development 2025: мероприятие для тех, кто строит будущее
10 апреля в Киеве состоится Forbes Development 2025 — это первая ежегодная конференция Forbes Ukraine для лидеров, которые строят новую реальность. В мероприятии примут участие девелоперы, архитекторы, чиновники, промышленники и финансисты соберутся, чтобы обсудить, каким будет восстановление украинских городов.
Что вас ждет
Во время конференции запланированы панельные дискуссии, интервью с лидерами рынка, практические кейсы и нетворкинг.
Среди ключевых тем:
- энергия бизнеса: опыт, идеи, боли лидеров отрасли;
- эффективное управление для развития Украины;
- инвестиционный магнетизм: является ли ваш город привлекательным для капитала;
- треугольник "город-общество-девелоперы" - как перенаправить энергию из ожесточенной борьбы в мощное развитие;
- наследие vs инновации: где грань между сохранением и созданием;
- дух, где хочет, дышит: инновации для украинской урбанистики.
В конференции Forbes Development 2025 будут участвовать:
- Игорь Никонов (основатель KAN Development);
- Андрей Садовый (городской голова Львова);
- Александр Сенкевич (городской голова Николаева);
- Андрей Журжий (основатель Inzhur);
- Анна Лаевская (коммерческий директор "Интергал-Буд", председатель комитета Конфедерация строителей Украины по вопросам девелопмента);
- Олег Дроздов (основатель и главный архитектор бюро "Дроздов и партнеры");
- Сергей Сухомлин (Председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины).
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