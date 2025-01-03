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Рекомендації з дегустації віскі Glen Grant

3 січня 2025 19:27
Ольга Антоновська - редактор
Рекомендації з дегустації віскі Glen Grant — як краще це зробити
Віскі наливають у склянку. Фото: Glen Grant
Ольга Антоновська - редактор

Гурмани добре знають шотландський віскі Glen Grant, який з'явився завдяки братам Джонсу і Джеймсу Грант. Довгий чай напій продавали нелегально і лише в кінці 19 століття бренд отримав ліцензію. Сьогодні рецептура цього односолодового алкоголю майже не змінилася, для нього беруть ячмінний солод і найчистішу гірську воду, при цьому цей шотландський скотч досить ніжний і м'який. Ви теж можете оцінити смакові якості напою, замовивши його за посиланням https://fozzyshop.ua/300348-viski/s-37/brend_2-glen_grant.

Вартість пляшки залежить від часу витримки та міцності, а також його зовнішніх характеристик і смаку: чим старший скотч, тим більш насиченим і глибоким є бурштиновий відтінок. Молодий віскі, який витримується до п'яти років, має яблучний присмак і аромат спецій. Більш витримані напої мають приємні горіхові нотки та благородні аромати бочок, в яких вони дозріли. У поєднанні з чистою водою або кубиками льоду Glen Grant розкриває свій смак і аромат повністю. Цей віскі буде чудовим варіантом як для повсякденного споживання, так і для святкового столу.

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Цінителі рекомендують пити чистий віскі Glen Grant при температурі 18-20 градусів. Розлийте напій у широкі келихи, такі як тюльпани або рокси. Фуа-гра, м’ясо дичини, страви гриль та яловичий язик — найкраща закуска до напою. Також до нього можна подати якісну каву або сигару.

А ось ще кілька рекомендацій від професіональних сомельє:

  • оцініть колір віскі: золотисто-бурштиновий відтінок Glen Grant свідчить про витримку в дубових бочках. Зверніть увагу на те, як по стінках стікають "сльози", обертаючи напій в келиху. В’язкість напою свідчить про його вміст алкоголю та витримку;
  • відчуйте аромат алкоголю, спробуйте оцінити перші нотки карамелі, груші, інших фруктів та прянощів дуба, покрутивши келих;
  • зробіть невеликий перший ковток. Додайте кілька крапель води, щоб пом’якшити смак і розкрити нові аромати;
  • зверніть увагу на післясмак Glen Grant, зазвичай він м’який і фруктовий, з тонкими нотами спецій і ванілі;
  • щоб побачити різницю у витримці та смакових особливостях, спробуйте 10-, 12- або 18-річні різновиди віскі;
  • забезпечте спокійну розслаблюючу атмосферу, щоб зосередитися на смаках і ароматах напою без поспіху.

Якщо ви дотримуєтеся цих порад, ви зможете максимально насолодитися смаковим профілем віскі Glen Grant та оцінити його переваги. Для тих, хто віддає перевагу більш м’яким і освіжаючим напоям, він також чудово смакує з льодом або в складі коктейлів. Якщо ви цінуєте класичний стиль і елегантність шотландського віскі, обирайте саме цей бренд.

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