Пономарьов та Дзідзьо дадуть концерт заради ЗСУ у Бахмуті

Пономарьов та DZIDZIO заспівають заради захисників Бахмута
Відомі українські співаки Олександр Пономарьов та Михайло Хома (DZIDZIO) 11 березня влаштують благодійну вечерю у КВЦ "Парковий". У програмі прозвучать найкращі пісні артистів, а також відбудеться благодійний аукціон з унікальними лотами від зірок та митців.
Ведучим вечора стане Юрій Горбунов. У вартість квитка включена вечеря та welcome drink.
Всі зібрані на концерті гроші підуть на дрони та пікапи для захисників у Бахмуті.
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Нагадаємо, на минулому вечорі із Олександром Пономарьовим та Михайлом Хомою було зібрано 2 000 000 гривень! Квитки на захід можна придбати тут.