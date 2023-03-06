Пономарьов та Дзідзьо дадуть концерт заради ЗСУ у Бахмуті

Минулого разу артисти змогли зібрати 2 мільйони гривень

Відомі українські співаки Олександр Пономарьов та Михайло Хома (DZIDZIO) 11 березня влаштують благодійну вечерю у КВЦ "Парковий". У програмі прозвучать найкращі пісні артистів, а також відбудеться благодійний аукціон з унікальними лотами від зірок та митців.

Ведучим вечора стане Юрій Горбунов. У вартість квитка включена вечеря та welcome drink.

Всі зібрані на концерті гроші підуть на дрони та пікапи для захисників у Бахмуті.



Нагадаємо, на минулому вечорі із Олександром Пономарьовим та Михайлом Хомою було зібрано 2 000 000 гривень! Квитки на захід можна придбати тут.