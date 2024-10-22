Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

RWB Group Investment — криптовалютний фонд, створений на принципах, що "шлях до успіху лежить через довіру та взаємодію". Засновник фонду Євген Чуперко розпочав свою діяльність на криптовалютному ринку у 2016 році, коли біткоїн коштував близько 450 USDT. Застосувавши свої знання та вироблені стратегії, він перетворив невеликі депозити на багатомільйонний портфель, що призвело до створення RWB Group Investment.

Один із інвесторів фонду ділиться своїм досвідом:

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"Коли я починав, у мене були сумніви, але після того, як я довірився RWB Group Investment, я переконався, що ухвалив правильне рішення. Я відкрив депозит, стежив за роботою фонду через особистий кабінет і за кілька місяців побачив, як прибуток зростав. Коли настав час, я без проблем вивів свої гроші. Підтримка завжди на зв'язку і готова допомогти будь-якої миті, без жодних затримок."

Основна перевага RWB Group Investment — ​​це не лише стабільні нарахування, а й повна прозорість усіх операцій. Інвесторам не потрібно турбуватися про коливання ринку, адже нарахування автоматично відображаються в особистому кабінеті, що забезпечує спокій навіть у періоди ринкової нестабільності.

Під керівництвом Євгена фонд отримав офіційну ліцензію на операції з криптовалютами, що дозволило відкрити корпоративні рахунки таких глобальних біржах, як Bybit, OKX і Bindix. Це забезпечує легальність діяльності фонду, а регулярний аудит та нагляд із боку регулятора підвищують захист активів інвесторів.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Усі угоди здійснюються досвідченими трейдерами вручну, що забезпечує максимальний контроль та ефективність. Відсутність автоматизованої торгівлі додає впевненості тим, хто вважає за краще довіряти свої активи до рук професіоналів.

Завдяки величезній кількості позитивних відгуків більше 2500 інвесторів вже довірили свої активи RWB Group Investment. Якщо ви шукаєте фонд, де ваші гроші будуть у надійних руках, RWB Group Investment – ​​це надійний та професійний вибір для збільшення вашого капіталу.

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