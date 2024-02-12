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Корисні поради, які допоможуть продовжити молодість

12 лютого 2024 10:58
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Ці поради допоможуть зберегти молодість, вітаміни Ортомол для жінок допоможуть в цьому
Жінка з довгим волоссям. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Якщо ви бажаєте зберегти молодість і привабливість на довгі роки наперед, починати потрібно з середини. У цьому матеріалі ви дізнайтеся експертні поради, які розроблені спеціально для жінок та допоможуть підтримувати свіжий вигляд та енергію протягом усього життя.

Про це розповіли Новини.LIVE. 

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Молодість — це стан, який асоціюється з енергією, оптимізмом та життєвою силою. Незалежно від вашого віку, існують методи, які можна вжити для збереження молодості.

Давайте розберемо ключові аспекти, які впливають на процес старіння.

Харчування — здорова основа молодості

Правильне харчування грає важливу роль у забезпеченні організму всіма необхідними речовинами для ефективного функціонування. Збалансований раціон, який містить свіжі фрукти, овочі, повноцінні білки та здорові жири, допомагає зменшити ризик захворювань та забезпечує необхідні елементи живлення для підтримки здорової шкіри, волосся та нігтів.

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Жінка тримає свіжі овочі. Фото: Freepik

Важливо також пити достатню кількість води, оскільки гідратація має велике значення для здоров'я шкіри та роботи всіх органів.

Фізичні навантаження — для здоров'я тіла та розуму

Регулярна фізична активність — це не лише засіб для підтримки оптимальної ваги, але й спосіб зберегти гнучкість тіла та здоров'я серця.

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Жінка робить фізічні вправи. Фото: Freepik

Різноманітні вправи, включно з аеробікою, силовими тренуваннями, йогою та прогулянками, сприяють кращому кровообігу, запобігають застою крові та зменшують ризик захворювань опорно-рухового апарату.

Вітаміни та мінерали — будівельні блоки для здоров'я

Вітаміни та мінерали відіграють важливу роль у функціонуванні організму. Антиоксиданти, такі як вітаміни C та E, допомагають боротися з вільними радикалами, що сприяють процесу старіння. Кальцій та вітамін D важливі для здоров'я кісток, а вітамін A підтримує зір.

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Жінка п'єї вітаміни. Фото: Freepik

Orthomol Beauty — це вітамінно-мінеральний комплекс, спеціально розроблений для покращення стану волосся, нігтів та шкіри, забезпечуючи всі необхідні мікро і макроелементи. Ортомол купити можна у будь-якому спеціалізованому магазині.

Шкіра без зморшок, густе волосся та міцні нігті 

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Вітамінно-мінеральний комплекс Orthomol. Фото: forhealth.com.ua

Orthomol Beauty рекомендований жінкам для:

  • Поліпшення тонусу та щільності шкіри, розгладження дрібних зморшок. Недостаток поживних речовин може призвести до несвіжого вигляду обличчя, а прояви старіння, такі як зморшки та пігментація, можуть стати проблемою;
  • Зміцнення нігтів та підвищення їх щільності. Неправильне харчування та вплив агресивних миючих засобів можуть призвести до ламкості нігтьової пластини, але з допомогою Orthomol Beauty можна відновити їх блиск, щільність та акуратний вигляд;
  • Підтримки зростання волосся, збільшення його блиску та обсягу.
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Дівчина в білій сорочці. Фото: Freepik

Пам'ятайте, що погіршення зовнішнього вигляду не завжди вимагає негайного звернення до косметолога. Часто, достатньо переглянути свій раціон харчування та забезпечити організм вітамінами і мінералами, відповідальними за красу.

Раніше ми писали про еліксир молодості — дізнайтеся, що буде, якщо щодня з'їдати куркуму.

Також ми писали про чудо-напій, завдяки якому ченці живуть 120 років — два простих інгредієнти.

Як використовувати обліпиху, щоб вона уповільнила старіння.

шкіра
лайфхаки
волосся
вітаміни
старіння
молодість
краса
омолодження
здорове харчування
нігті

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