Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Промо Каталог цін як інструмент розумного шопінгу

Каталог цін як інструмент розумного шопінгу

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 20:01
Як розумно купувати товари онлайн з Каталог цін
E-Katalog. Фото: ek.ua/ua

Сучасний онлайн-шопінг часто нагадує лабіринт. Сотні магазинів, тисячі товарів і різні ціни на одну й ту саму модель можуть заплутати навіть досвідченого покупця. Саме тому з'явилися сервіси, які систематизують цю інформацію. Каталог цін — це платформа, що допомагає швидко знайти потрібний товар і оцінити ринок. 

Онлайн-шопінг - каталог цін
Каталог цін. Фото: ek.ua/ua

Основне завдання каталогу цін — зібрати дані з різних джерел і представити їх у зрозумілій формі. Користувач вводить назву товару або відкриває відповідну категорію, після чого бачить список моделей із цінами від різних продавців. 

Реклама
Читайте також:

Такий підхід дозволяє уникнути ситуації, коли покупець переплачує лише через те, що не знає про дешевшу пропозицію. Навіть різниця у кілька відсотків може бути відчутною, особливо якщо мова йде про дорогу техніку. 

Окрім вартості, каталог цін містить технічні характеристики товарів. Це допомагає не лише знайти дешевший варіант, а й зрозуміти, яка модель краще відповідає вимогам користувача. Наприклад, при виборі телевізора або ноутбука важливі параметри екрана, продуктивність та функціональність. 

Ще одна корисна можливість — аналіз популярності товарів. Якщо модель користується попитом і має багато позитивних відгуків, це може стати додатковим аргументом на її користь. 

Таким чином, каталог цін перетворюється на практичний інструмент для тих, хто хоче робити покупки з розрахунком. Він дозволяє швидко отримати необхідну інформацію та прийняти зважене рішення. 

товари магазини покупки ціни продаж
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації