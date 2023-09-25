Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Промо arrow Камера iPhone 15 Pro: нові рішення та приховані можливості arrow

Камера iPhone 15 Pro: нові рішення та приховані можливості

25 вересня 2023 16:06
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Камера iPhone 15 Pro: нові рішення та приховані можливості
Нова камера iPhone 15 Pro. Фото: Apple
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Серія iPhone 15 від Apple включає кілька нових функцій камери. Але не всі з них буде видно фотографам-любителям. Розробники заявляють, що вони покладаються на сторонніх розробників, щоб зробити додаткові елементи управління доступними, як для новачків, так і професіоналів.

айфон 15 про
IPhone 15 Pro. Фото: Apple 

Зйомка: поліпшення та обмеження

У модельному ряду iPhone 15 в основному нововведення торкнулися версії Pro, де були внесені зміни в:

Читайте також:
  • Фокусна відстань — користувачі можуть обирати 24 мм, 28 мм і 35 мм під час зйомки фотографій, просто натиснувши кнопку 1x у додатку "Камера". Однак з технічних причин ці параметри недоступні при зйомці відео, і замість цього камера пропонує кільце масштабування.
  • Кодування відеожурналу — камера використовує логарифмічну криву для ефективнішого стиснення кольорів і забезпечення ширшого динамічного діапазону. Це дає змогу як максимально збільшити динамічний діапазон без переекспонування, так і розширити тіні, щоб мінімізувати шум. Таке рішення розробники називають "золотою серединою", яка дає змогу точніше контролювати експозицію.

Попри те, що iPhone тепер може знімати в журналі ProRes, у рідному додатку "Камера" немає екранних елементів управління або сигналів для налаштування експозиції. Замість цього Apple покладається на сторонніх розробників додатків, прагнучи зберегти і не перевантажувати стандартний інтерфейс камери.

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max. Фото: phonearena.com

Зовнішня передача відео через USB-C

iPhone 15 Pro і Pro Max підтримують швидкість передачі даних USB 3 через новий порт USB-C. Але на зовнішній SSD-накопичувач можна записувати тільки файли ProRes, записані у форматі 4K з частотою 60p. Усі інші режими відео та фотографій необхідно спочатку зберегти на iPhone, а тільки потім переносити.

Apple повідомляє, що це власне рішення, орієнтоване на підтримку робочих процесів ProRes.

айфон 15 про
IPhone 15 Pro. Фото: MacRumors

24 проти 48 мегапікселів

Минулого року компанія обмежила налаштування камери за замовчуванням до 12 Мп, а цього року — до 24 Мп, попри можливості сенсора основної камери 48 Мп. Причина цього полягає в тому, що при зйомці з роздільною здатністю 24 Мп динамічний діапазон трохи більший, а затримка затвора дорівнює нулю. Тоді як зйомка з повною роздільною здатністю 48 мегапікселів не забезпечує миттєвий затвор.

Зрештою мета Apple — зробити так, щоб функція зйомки iPhone залишалася продуктивною, обробка зображень проходила у фоновому режимі, а сам процес був невидимий. При цьому користувач повинен отримувати фотографії відмінної якості, натискаючи кнопку тільки один раз.

Водночас Apple хоче задовольнити постійно зростаючі вимоги фотографів-аматорів, даючи їм змогу використовувати одне й те саме обладнання для зйомки зображень, які можуть прикрасити обкладинку журналу.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз