Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Промо arrow Як вибрати покришку для скутера: поради від Мотозілла arrow

Як вибрати покришку для скутера: поради від Мотозілла

4 липня 2023 14:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як вибрати покришку для скутера: поради від Мотозілла
Покришка для скутера. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Правильний вибір покришок для скутера відіграє важливу роль у безпеці та комфорті при їзді. Покришки є єдиним контактом між скутером і дорогою, тому їхній стан і характеристики мають прямий вплив на зчеплення, керованість і комфортність пересування.

У цій статті ми разом із Мотозілла розглянемо кілька важливих факторів, які слід врахувати при виборі покришок для скутера.

Читайте також:

Розмір і тип покришки

Перед вибором покришки необхідно визначити розмір, який відповідає вашому скутеру. Найпопулярніша і ходова це мотошини 18 радіуса. Розмір покришки зазвичай вказується на бічній стінці старої покришки або в керівництві з експлуатації скутера. Також важливо врахувати тип покришки, такий як радіальні або діагональні. Радіальні покришки забезпечують кращу керованість і комфорт, тоді як діагональні покришки мають вищу міцність і можуть бути більш придатними для грубих дорожніх умов.

Протектор і погодні умови

Протектор покришки має прямий вплив на зчеплення з дорогою в різних погодних умовах. Для загального використання на різних дорогах рекомендується вибирати покришки з універсальним протектором, який забезпечує хороше зчеплення як на сухих, так і на мокрих поверхнях. Якщо ви збираєтеся їздити в основному по сухих дорогах, то покришки з агресивним протектором можуть бути більш придатними для поліпшення зчеплення.

Знос і термін служби

Під час вибору покришок враховуйте їхню міцність і термін служби. Покришки з хорошою зносостійкістю будуть довше служити і забезпечувати стабільну якість зчеплення протягом тривалого часу. Оцініть очікуваний пробіг та інтенсивність використання скутера, щоб вибрати покришки, які підійдуть для ваших потреб.

Тиск у покришках

Правильний тиск у покришках відіграє важливу роль у безпеці та комфорті їзди. Переконайтеся, що ви дотримуєтеся рекомендацій виробника щодо тиску в покришках, зазначених на бічній стінці покришки або в керівництві з експлуатації скутера. Недостатній тиск може призвести до поганого зчеплення та неконтрольованої поведінки скутера, а надлишковий тиск може призвести до незадовільного комфорту та низької стійкості на дорозі.

Бренд і якість

Покришки від відомих і надійних брендів зазвичай забезпечують більш високу якість і безпеку. Під час вибору покришок для скутера рекомендується звертати увагу на репутацію виробника і читати відгуки від інших власників скутерів.

Встановлення та обслуговування

Правильне встановлення покришок і регулярне обслуговування є важливими аспектами забезпечення їхньої довговічності та безпеки. Переконайтеся, що покришки встановлюються професіоналами і регулярно перевіряйте їх на наявність зносу, пошкоджень або проблем з тиском.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз