У Києві відбудеться перша щорічна конференція Forbes Development 2025

Forbes Development 2025: захід для лідерів, що будують майбутнє
10 квітня у Києві відбудеться Forbes Development 2025 — це перша щорічна конференція Forbes Ukraine для лідерів, які будують нову реальність. У заході братимуть участь девелопери, архітектори, урядовці, промисловці та фінансисти зберуться, щоб обговорити, яким буде відновлення українських міст.
Що вас чекає
Під час конференції заплановані панельні дискусії, інтерв’ю з лідерами ринку, практичні кейси та нетворкінг.
Серед ключових тем:
- енергія бізнесу: досвід, ідеї, болі лідерів галузі;
- ефективне урядування для розбудови України;
- інвестиційний магнетизм: чи є ваше місто привабливим для капіталу;
- трикутник "місто-громада-девелопери" — як перенаправити енергію з запеклої боротьби в потужний розвиток;
- спадщина vs інновації: де межа між збереженням та створенням;
- дух, де хоче, дише: інновації для української урбаністики.
У конференції Forbes Development 2025 братимуть участь:
- Ігор Ніконов (засновник KAN Development);
- Андрій Садовий (міський голова Львова);
- Олександр Сєнкевич (міський голова Миколаєва);
- Андрій Журжій (засновник Inzhur);
- Ганна Лаєвська (комерційна директорка "Інтергал-Буд", голова комітету Конфедерація будівельників України з питань девелопменту);
- Олег Дроздов (засновник та головний архітектор бюро "Дроздов та партнери");
- Сергій Сухомлин (Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України).
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