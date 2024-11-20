Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Промо arrow Детальний огляд криптовалюти Solana arrow

Детальний огляд криптовалюти Solana

20 листопада 2024 17:25
Марина Кісаделі - Редактор
Детальний огляд криптовалюти Solana
Логотип Solana. Фото: Solana
Марина Кісаделі - Редактор

На ринку цифрових активів криптовалюта Солана (SOL) привертає увагу інвесторів завдяки своїй високій швидкості транзакцій та низьким комісіям. Цей проект був запущений у 2020 році та швидко завоював популярність серед розробників децентралізованих додатків (dApps) та DeFi-платформ завдяки своїй масштабованості та ефективності.

Курс солани привертає увагу трейдерів та інвесторів, оскільки вартість активу варіюється в залежності від ринкових умов. Завдяки своїм технічним перевагам, монета солана стала однією з найбільш популярних на криптовалютних ринках.

Читайте також:

Технічні особливості та переваги блокчейну криптовалюти SOL

Основна перевага Solana полягає в її унікальній архітектурі, яка дозволяє досягати високої пропускної спроможності. Технологія, що лежить в основі мережі, називається Proof of History (PoH). Це дозволяє верифікувати транзакції значно швидше, ніж у традиційних блокчейнах, таких як Біткоїн та Ефіріум.

Ключові особливості криптовалюти solana:

  • Пропускна спроможність до 65,000 транзакцій за секунду.
  • Середня вартість транзакції становить менше ніж $0.01.
  • Висока безпека завдяки комбінації Proof of Stake (PoS) та Proof of History (PoH).

Графік солана демонструє стабільне зростання популярності та використання мережі, що обумовлено її технічними перевагами та зростаючою кількістю партнерств.

На момент написання цієї статті вартість солана у доларах показує значні коливання через високу волатильність ринку криптовалют. Інвестори активно відстежують курс солани, щоб знайти найкращі моменти для купівлі чи продажу активу.

Основні фактори, що впливають на курс солана:

  • Оновлення та покращення мережі.
  • Зростання екосистеми децентралізованих додатків та проектів на базі Solana.
  • Макроекономічні чинники та настрої на ринку криптовалют.

Варто враховувати, що ф'ючерс на біткоїн також може безпосередньо впливати на динаміку цін SOL, так як більшість криптовалют корелюють з BTC.

Монета солана активно використовується у різних секторах децентралізованих фінансів (DeFi), іграх, NFT та смарт контрактах. Завдяки високій швидкості транзакцій та низьким комісіям, Solana залучає розробників для створення масштабованих додатків.

Приклади використання Solana:

  • Оплата комісій за транзакції у мережі.
  • Стейкінг для отримання пасивного прибутку.
  • Участь у голосуванні за зміни у мережі.

Перспективи криптовалюти Solana на ринку

Експерти прогнозують, що Solana буде й надалі розвиватися завдяки покращенню мережі та збільшенню числа користувачів. У той же час графік солана може демонструвати як значне зростання, так і корекційні рухи в залежності від ринкових факторів і глобальних подій.

Solana зарекомендувала себе як одна з провідних блокчейн платформ завдяки своїй високій швидкості та низьким комісіям. Курс солана та її затребуваність на ринку продовжують привертати увагу інвесторів та розробників, що робить її перспективним активом для довгострокових вкладень. При цьому, незважаючи на всі переваги, інвесторам слід враховувати ризики, пов'язані з волатильністю та можливими змінами регулювання криптовалют.

криптовалюта валюта криптообмінники стейкінг криптовалютний ринок

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:55 Скільки коштує новий S.T.A.L.K.E.R. в Україні — ціни в Steam

Text

17:54 Російське ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

17:34 З'явилися перші оцінки критиків на S.T.A.L.K.E.R. 2 — що кажуть

17:34 Синоптики попереджають про небезпеку — яка погода буде завтра

17:31 Яйця по 100 грн — чому стрімко зростають ціни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

17:31 У російського актора Машкова забрали квартиру в Одесі — деталі

17:28 США передають Україні новий пакет допомоги — що він включає

17:25 Детальний огляд криптовалюти Solana

17:15 Нові правила для ФОПів — за що можуть оштрафувати до 17 000 грн

17:03 Небезпека для посольств у Києві — аналітик оцінив ризики удару РФ

17:55 Скільки коштує новий S.T.A.L.K.E.R. в Україні — ціни в Steam

17:34 З'явилися перші оцінки критиків на S.T.A.L.K.E.R. 2 — що кажуть

17:34 Синоптики попереджають про небезпеку — яка погода буде завтра

17:31 Яйця по 100 грн — чому стрімко зростають ціни

17:31 У російського актора Машкова забрали квартиру в Одесі — деталі

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

17:28 США передають Україні новий пакет допомоги — що він включає

17:25 Детальний огляд криптовалюти Solana

17:15 Нові правила для ФОПів — за що можуть оштрафувати до 17 000 грн

17:03 Небезпека для посольств у Києві — аналітик оцінив ризики удару РФ

17:01 Львів попередили про небезпечну погоду — прогноз на завтра

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

Text

17:54 Російське ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо