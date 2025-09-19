Відео
Головна Промо Чому варто купити AirPods, або що особливого в Apple AirPods 4

Чому варто купити AirPods, або що особливого в Apple AirPods 4

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 17:09
Чому варто вибрати Apple AirPods 4 — детальний розбір характеристик і де купити
Навушники Apple AirPods. Фото: stls.store

Коли мова заходить про бездротові навушники, перша думка у багатьох — це, звичайно ж, AirPods. Вони давно стали не просто аксесуаром, а справжнім символом стилю і комфорту. Мільйони людей по всьому світу не можуть помилитися. Але чому вони такі популярні і що цікавого є в Apple AirPods 4?

За що весь світ любить AirPods

Кожен хоче купити Аірподс. Феномен популярності навушників Apple пояснюється кількома причинами:

Читайте також:
  • Найважливіша — це приголомшлива простота використання. Досить відкрити кейс, і вони миттєво підключаються до вашого iPhone. Ніяких зайвих налаштувань, ніяких танців з бубном. Це магія Apple в дії.
  • Друга причина — це якість звуку. Аірподс забезпечують чисте і збалансоване звучання, яке підходить для прослуховування музики будь-яких жанрів, подкастів і аудіокниг.
  • Третя — компактність і дизайн. Зручний зарядний кейс і легкі навушники Apple Gen4, які комфортно сидять у вухах навіть після довгих годин використання.

AirPods четвертого покоління: що цікавого

З виходом AirPods четвертого покоління Apple зробила великий крок вперед, врахувавши побажання користувачів. Одним із ключових нововведень стала технологія шумозаглушення. Так, тепер навіть базова версія може похвалитися цією функцією. Тепер можна повністю зануритися в музику, відключившись від зовнішнього світу.

Поліпшення торкнулися й інших характеристик. Наприклад, збільшено автономність — час роботи від однієї зарядки став довшим, а оновлені Bluetooth-кодеки забезпечують ще більш стабільне і якісне з'єднання.

Як вибрати і купити AirPods

Отже, ви вирішили купити AirPods. На що варто звернути увагу? Насамперед, на свої потреби. Якщо вам важлива максимальна автономність і компактність, то зверніть увагу на класичні моделі навушників. Якщо ж ви хочете повністю зануритися в музику, відключившись від зовнішнього світу, то ваш вибір — це AirPods Pro з функцією активного шумозаглушення (ANC).

Докладний розбір характеристик

Щоб зробити правильний вибір, давайте розглянемо основні характеристики.

  • Система шумозаглушення (ANC). Ця технологія дає змогу відсікти зовнішні шуми, наприклад, гул літака або шум вулиці, що робить прослуховування музики ще комфортнішим. Це ключова відмінність моделей Pro від базових.
  • Мікрофон. У AirPods чудові мікрофони, які дають змогу спілкуватися телефоном навіть на галасливій вулиці, адже вони вловлюють ваш голос і відсікають зайві шуми, роблячи мову кришталево чистою.
  • Кейс і зарядка. Важливий момент — як заряджається кейс? Від стандартного Lightning-роз'єму або ж за допомогою бездротової зарядки MagSafe. Переконайтеся, що обрана модель сумісна з вашими пристроями.
  • Bluetooth і кодеки. Усі моделі підтримують стандарт Bluetooth для стабільного та надійного підключення.

Де купити оригінальні AirPods в Україні

Щоб купити Еірподс в Україні, завжди звертайтеся у великі офіційні магазини електроніки, в яких є доставка в усі міста, а не тільки до Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Вінниці та Запоріжжя. Купуючи товар у перевіреного продавця на сайті stls.store, ви гарантуєте собі оригінальний продукт, який буде працювати довго і без проблем, а також отримаєте повну підтримку і гарантію.

Apple гаджети характеристики навушники AirPods
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
